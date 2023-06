Des finissants du primaire ont célébré en grand la fin des classes

L'école Notre-Dame-de-Liesse du secteur Deauville avait préparé une fête spéciale pour ses 78 finissants.

C'est un passage important pour les enfants. Comme je dis souvent aux parents, au primaire, on construit l'estime du jeune parce qu'il en aura besoin au secondaire , explique la directrice de l'école primaire à Deauville, Éliane Arsenault.

Les élèves se sont rassemblés à l'extérieur pour chanter en français et en anglais. Les finissants ont profité lors de leur parcours scolaire du programme d'anglais enrichi : chaque semaine, ils assistaient à une demi-journée d'anglais.

Pour perpétuer ce parcours de sept ans, les 78 finissants de l'école Notre-Dame-de-Liesse ont reçu un album-souvenir qu'ils garderont précieusement. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Une haie d'honneur a été formée par les parents pour souligner la performance académique de leur enfant. L'école a aussi remis une bourse de persévérance à une jeune finissante.

« C'est très émouvant. C'est une belle étape. Nous enfants grandissent, ils deviennent plus autonomes, plus matures. C'est juste du positif. » — Une citation de Karine Therrien, mère d'un jeune finissant

Tristan Bellegarde se souviendra toujours de son école primaire. C'est mon école d'enfance que je n'oublierai jamais. Elle va rester dans ma vie parce que ç'a été une grande étape pour moi. J'ai appris beaucoup de mes erreurs , dit-il.

Tous ces élèves se séparent pour la plupart et quittent vers le secondaire dans la région. C'était une journée émotive pour les jeunes, mais aussi pour les enseignants.

« C'est beaucoup d'émotions mélangées, une partie de tristesse, mais en grande partie de la fierté parce que pendant tout leur parcours au primaire […] je les ai vus vraiment évoluer. Et là, la boucle est bien bouclée. Ils sont prêts pour le secondaire. » — Une citation de Annick Bossé, enseignante à l'école Notre-Dame-de-Liesse

Un festival des saveurs

À l'école Marie-Reine de Sherbrooke, les élèves ont célébré la fin des classes dans l'ambiance du festival des saveurs du monde, un évènement que l'école primaire organise depuis 14 ans.

Chaque année, l'établissement accueille plusieurs jeunes d'origine étrangère. Et pour souligner la diversité, les élèves pouvaient déguster vendredi des mets de pas moins de 24 pays.

Le festival des saveurs de l'école Marie-Reine souligne non seulement la fin des classes, mais aussi la culture de chaque jeune. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Les élèves apprécient qu'on reconnaisse leurs mœurs, leur culture et qu'on affiche le drapeau de leur pays. Pour eux, les élèves, ils se sentent en sécurité , explique la directrice Linda Pagé.

Tout le monde se mélange […] Il y a vraiment beaucoup de joie lors de cette journée. Les jeunes attendent cette journée-là et ils participent à l'élaboration de la journée. Non seulement on s'amuse, mais on vit une grande réussite , ajoute l'enseignante Maude Papillon.

Avec les informations de Jean Arel et Guillaume Renaud