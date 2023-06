L’hôpital de Hearst n’a plus d’obstétricien

Le Dr Claveau était le seul qui pouvait faire les césariennes et les accouchements. Durant les trois dernières années, il était le seul. Il a décidé de fermer sa pratique et d'arrêter les services. On n’a pas été capable de le remplacer , explique la coordonnatrice du recrutement des professionnels de la santé à l’hôpital Notre-Dame de Hearst, Mélanie Goulet.

Le service d’accouchement est temporairement fermé en attendant qu’on trouve d’autres solutions , poursuit Mme Goulet.

Mélanie Goulet, coordonnatrice du recrutement des professionnels de la santé à l'hôpital Notre-Dame de Hearst. Photo : Avec la gracieuseté de Mélanie Goulet

Cette situation a des répercussions sur l'offre de service. Mélanie Goulet reconnaît que ceci peut causer des problèmes pour des femmes enceintes qui doivent se déplacer à Timmins à trois heures de distance, ou encore vers Thunder Bay à cinq heures de chez nous.

Une réaction rapide

Pour répondre à cette perte de service, l'Équipe de santé familiale Nord-Aski offre désormais des soins prénataux pour des cas à faibles risques.

Deux médecins de l'équipe de santé familiale, Dre Lianne Gauvin et Dre Marjolaine Talbot-Lemaire se sont avancées pour participer au développement d'un service alternatif pour essayer d'assurer un suivi des femmes enceintes de notre communauté , indique le directeur général de l'Équipe de santé familiale Nord-Aski, Jacques Doucet.

Un infirmier de la clinique Missinaïbi de Mattice et une infirmière praticienne de l'équipe de santé familiale Nord Aski se joignent aux deux médecins pour rendre service aux femmes enceintes de Hearst.

Ce sont des soins prénataux, pour des patientes à faibles risques, couvrant la période allant de 0 à 34-36 semaines, sans complication , dont vont s’occuper ces quatre professionnels de la santé spécialisés.

« À partir du moment où il y a des complications, les patientes vont être référées à des services d’accouchement à Timmins. » — Une citation de Jacques Doucet, directeur général de l'Équipe de santé familiale Nord-Aski

L’hôpital le plus proche de Timmins va certainement aider, mais pour M. Doucet, la solution n’est pas idéale.

Nos femmes enceintes doivent aller s'installer à Timmins pour une période indéterminée, à l'approche de leur accouchement. Il y a des coûts qui y sont rattachés et la distance avec leurs proches et leurs familles. Ce n’est pas vraiment l'idéal. La solution, c’est de trouver des médecins , suggère-t-il.

On ne sait pas encore quand le service d’accouchement fermé rouvrira à Hearst. La coordonnatrice du recrutement des professionnels de la santé à l’hôpital fait savoir qu’ils explorent différentes options, mais que cela peut prendre des mois avant de trouver une solution.