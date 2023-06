Il présidait le C. A. de Postmedia depuis le 1er janvier dernier.

Peter Sharpe, un directeur, est maintenant président du C. A. par intérim.

Ce dernier n’était pas disponible pour une entrevue vendredi, selon une porte-parole de Postmedia, Phyllise Gelfand.

Le récent changement à notre conseil d’administration n’a pas d’effets sur nos journaux , a-t-elle affirmé dans un courriel.

Jaime Irving n’a pas répondu à une demande d’entrevue vendredi.

Postmedia, détenue aux deux tiers par le conglomérat américain Chatham Asset Management, est une entreprise qui possède quelque 130 journaux au Canada, notamment le National Post et le Financial Post.

Au Nouveau-Brunswick, Postmedia est aussi propriétaire du Daily Gleaner, du Telegraph-Journal et du Times & Transcript.

Ces trois journaux et plusieurs hebdomadaires publiés dans la province ont été vendus en février 2022 par J. D. Irving à Postmedia, pour 7,5 millions de dollars et 8,6 millions de dollars d’actions de Postmedia.

Parmi les publications acquises par Postmedia, on retrouvait L'Étoile, Info Weekend, Bathurst Northern Light, The Campbellton Tribune, Miramichi Leader, Times Globe, Kings County Record, The Victoria Star et Woodstock Bugle-Observer.

Jamie Irving était à la tête de Brunswick News avant cette vente.