Le tournage de la 2e saison de la série Le Monde de Gabrielle Roy s’achève au Manitoba

L'autrice franco-manitobaine âgée d'une vingtaine d'années à cette époque apparaît déchirée entre le sentiment de détresse procuré par une vie qui ne lui convient pas, et l’enchantement de la découverte des mots et de l’écriture.

Les 8 épisodes de cette deuxième saison du Monde de Gabrielle Roy seront diffusés dans quelques mois sur ICI TOU.TV EXTRA.

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, la scénariste et réalisatrice Renée Blanchar revient sur ce tournage entièrement réalisé au Manitoba sous la supervision des Productions Rivard et Zone 3.

Lors de la diffusion de la première saison, vous ne saviez pas si une deuxième saison serait tournée. Qu’est-ce que cela vous fait?

Cela me fait extrêmement plaisir parce qu'il y a une suite puisqu'on avait vraiment tous eu un coup de cœur pour cette adaptation télévisée de Gabrielle Roy. Le fait que le public ait suivi et qu'on puisse continuer cette aventure à la fois littéraire et aussi humaine parce qu'on tourne ici entièrement au Manitoba et le fait qu'on soit au centre du pays pour raconter cette histoire de francominoritaires , je crois que vraiment, ça a une incidence sur toute la signature et l'aventure de cette saison.

Renée Blanchar sur les lieux du tournage à Beauséjour au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Retrouvez-vous la même équipe artistique que la saison précédente?

Chaque saison de Gabrielle Roy va proposer un moment du personnage et donc chaque saison n'est pas une recette. Chaque saison a une composante narrative et artistique différente. Donc pour cette deuxième saison, j'ai travaillé avec une direction artistique différente, un directeur photo différent, donc ça a amené un autre souffle, qui était nécessaire pour cette deuxième saison. Il y a toujours cette idée de proposer artistiquement et narrativement quelque chose de différent, et c'est ce qui fait l'intérêt de cette série, à mon avis.

Je me souviens que vous étiez particulièrement touchée par la question d'être francophone en situation minoritaire…

C'est le défi pour moi comme scénariste aussi, c'est d'essayer de trouver ma place parce que Gabrielle Roy, c'est tellement une grande autrice qu’il faut être quand même assez humble dans la manière d'aborder la chose. Dans cette saison, Gabrielle s'arrache à son milieu, elle décide d’aller en France et elle croit tellement en elle, même si elle a plein de doutes. D'une autre manière et plus modestement, je l'ai vécu aussi. J'ai grandi dans un milieu minoritaire et, à un moment donné, j'ai cru aussi que j'avais un talent de comédienne. Et puis finalement, ça a été le cinéma, mais je suis partie en Europe, donc il y avait des parentés dans nos parcours qui faisaient en sorte que je pense que je pouvais raconter sa vingtaine.

C’est une période durant laquelle Gabrielle Roy a moins écrit. Je crois que ça vient du fait que ce n'était pas l’époque la plus glorieuse pour elle parce que c'est une période où elle a été extrêmement tourmentée et exigeante envers son milieu et très dure avec sa famille. Donc, c’est un personnage plus dur, plus corsé que nous présentons dans cette deuxième saison. Pour moi, c'est la détresse et l'enchantement. C’est à la fois l'allégresse et la détresse, et il y a beaucoup de ça dans la deuxième saison.

Scène de tournage entre deux prises dans l'école de Gabrielle Roy. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Est-ce que vous avez fait comme pour la première saison, c'est-à-dire que vous avez sélectionné des textes de l'œuvre de Gabrielle Roy?

On s'est appuyé sur moins de textes, peut-être deux sur les huit épisodes. Il y a des choses que j’ai trouvées en cours de recherche, des éléments inédits par exemple, une joute oratoire qu'elle a livrée avec sa meilleure amie de l'époque qui est le point de départ d'un de nos épisodes. Ces textes étaient dans des archives franco-manitobaines et je suis partie de ça. Il y a aussi des éléments féministes, parce que je crois que Gabrielle Roy avait cette conscience-là. C'est vraiment la saison d'un certain éveil féministe et aussi de la sororité.

Qu'est-ce qui, par exemple, vous a vraiment séduite dans le fait d'avoir la liberté d'écrire une partie de la saison?

J'ai aimé pouvoir évoquer Shakespeare… Il y a un épisode qui s'appelle Lady Macbeth parce que Gabrielle Roy a une ambition féroce. J'ai vraiment pu amener une dimension littéraire dans un contexte qui cadre avec la vie de Gabrielle Roy. J’ai aussi pu évoquer le Théâtre Cercle Molière dont on sait qu'elle a fait partie. Mais on ne savait pas exactement comment ça se passait. Sauf que moi, ayant été dans une troupe amateur, j'imaginais un peu comment ça devait être. Donc il y a comme ça des éléments vrais. Pauline Boutal et Arthur Boutal sont des gens iconiques ici par rapport au théâtre, mais j'avais aussi vraiment un espace d'invention. J’ai aussi pu aborder le travail de Virginia Woolf.

Romane Denis interprète le rôle de Gabrielle Roy dans cette deuxième saison. Elle était narratrice de la première saison. En arrière-plan, les productrices des Productions Rivard et de Zone 3 règlent l'organisation du tournage. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Quand je vous écoute parler de Virginia Woolf, je pense à la nouvelle Une chambre à soi de Virginia Woolf… le besoin que l’autrice a eu d’avoir un espace à elle pour pouvoir créer en tant que femme.

On a justement un épisode qui s'appelle Une chambre à soi. C'est en 1928 ou 1930 et ça fait quelques années que le livre de Virginia Woolf est sorti. Il est aux États-Unis, c'est un best-seller et on peut tout à fait imaginer que Gabrielle Roy, puisqu'elle a suivi des cours littéraires avec une féministe au Manitoba a pu étudier Virginia Woolf. Donc cela a donné un épisode dans lequel Gabrielle Roy se rend compte que son grenier, c'est son espace. Mais est-ce vraiment un espace dont elle pourra bénéficier toute sa vie? Et tout cela amorce le départ vers l'Europe.

Aperçu du lieu de tournage qui représente le grenier de Gabrielle Roy, l'endroit où l'autrice trouvait l'inspiration et écrivait Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Nous sommes donc dans les années les années 1930, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez réussi à trouver des objets d'époque. On imagine à quel point il peut-être compliqué de les trouver ici. Comment avez-vous fait cette recherche d'objets?

J'ai travaillé avec Réjean Labrie qui est un excellent directeur artistique natif du Québec, mais qui habite ici depuis des années. Grâce à lui, j’ai eu accès à un monde d'artefacts, de propositions artistiques incroyables. Réjean connaît bien par ailleurs le travail de Pauline Boutal. Cela a donné un enrichissement incroyable. Il se trouve que Gabrielle Roy s'achète vraiment sa première dactylo et donc là il fallait vraiment le bel objet. Il y a des choses qui sont comme des jalons vers son appel d'écrivain et il fallait vraiment soigner cela.

Chaque objet a été pensé pour correspondre à la narration de la série. Ici, la première dactylo que Gabrielle Roy s'est achetée pour écrire ses premiers textes. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Vous parliez de Pauline Boutal, est-ce qu'elle apparaît dans la série?

Bien sûr! Nous avons Pauline, nous avons Arthur, nous leur avons donné vie. Nous sommes partis de vrais textes qu'ils ont montés avec le Cercle Molière. Et en fait, cette saison, Gabrielle est déchirée entre faire ce qu'on attend d'elle, c'est-à-dire devenir enseignante, s'occuper de sa famille, rester à Saint-Boniface et tout à coup un appel artistique foudroyant qu'elle a à travers l'écriture, mais aussi d'abord à travers son travail avec Pauline Boutal et la troupe du Cercle Molière. C'est toujours un déchirement entre ce qu'elle doit faire et l'appel qu'elle ressent. C'est vraiment cela qui est au cœur de la deuxième saison.

Des propos recueillis par Mathilde Gautier