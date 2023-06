Le Comité des transports de la Ville d'Ottawa a approuvé des modifications à un règlement de 2003 sur l’utilisation et l’entretien des routes. Ainsi, le jardinage et la construction de petites bibliothèques gratuites seraient permises à moins d'un demi-mètre du bord de la chaussée et le jardinage résidentiel jusqu'au bord de la chaussée, là où il n'y a pas de bordure, sous certaines conditions.