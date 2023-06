Les élus de Saguenay devront s’entendre sur les projets d’infrastructures sportives

Lundi, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, a annoncé l’octroi d’une enveloppe de 300 millions de dollars pour l’implantation ou la rénovation d’infrastructures sportives et de plein air dans le cadre du Programme d’aide financière pour les infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

Jeudi, la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, a rencontré la mairesse Julie Dufour et les présidents des trois arrondissements pour les informer des sommes disponibles et pour les inviter à prendre des décisions concertées.

Le député de Dubuc, François Tremblay, et celui de Jonquière, Yannick Gagnon, qui est adjoint parlementaire à la ministre Charest, ont participé aux discussions.

Les élus appelés à se rallier

Pour Yannick Gagnon, il est impératif que les élus discutent et se rallient autour de projets structurants et porteurs pour la population.

Il a été question d’une série de petits projets. Également la question du Centre Georges-Vézina. Ce qui en ressort, c’est qu’il faut laisser les élus travailler. Il y a eu une présentation avec des coûts. C’est sûr qu’on ne peut pas présenter 18 projets non plus , a-t-il expliqué, en entrevue à Radio-Canada.

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

S’il a été question d’implanter un complexe sportif et aquatique à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) il y a quelques semaines, on ignore encore quels dossiers seront privilégiés à Chicoutimi et à La Baie.

À Jonquière, les priorités sont claires.

C’est un peu plus clair pour nous parce que les élus de Jonquière m’ont présenté les dix priorités. Je les nomme : le stade Richard-Desmeules pour le baseball. Également, on a eu de belles rencontres avec la Club de Tennis Saguenay, qui est situé à Jonquière , a renchéri le député jonquiérois.

L'entrée du Stade Richard-Desmeules. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Des demandes pourraient également être soumises pour l’amélioration des stations de ski Mont-Fortin et Mont-Bélu, respectivement situées à Jonquière et à La Baie.

Yannick Gagnon précise que le temps presse puisque la Ville devra faire ses demandes dès cet automne. Les élus devront donc se réunir au cours des prochaines semaines pour s’entendre.