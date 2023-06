L’Oasis de retour pour un second été au bassin Louise

Avis aux baigneurs : il sera de nouveau possible de profiter de l’eau du bassin Louise cet été. L’Oasis, espace de baignade qui a connu un succès monstre en 2022, revient pour un deuxième été de suite au port de Québec.

Initiative du Village Nordik, du Port de Québec et de la Société des gens de baignade, l’Oasis a accueilli près de 1000 personnes par jour lors de la précédente saison estivale.

De quoi motiver le directeur général du Village Nordik, Marc-Olivier D’Amours, à répéter le concept cet été.

Au niveau des aménagements terrestres, il y a beaucoup plus d'aires de détente, beaucoup plus de tables pour venir pique-niquer parce que ç'a été très populaire l'année passée , raconte M. D'Amours qui a recueilli plus de 500 commentaires de citoyens afin d’améliorer l’espace de baignade.

Marc-Olivier D'Amours est le directeur général de Village Nordik. Photo : Radio-Canada / Jérémie Camirand

Avec les fortes chaleurs prévues  (Nouvelle fenêtre) cet été, les organisateurs s’attendent même à voir l’achalandage doubler.

C'est un site qui va pouvoir aider à rafraîchir les gens qui n'ont pas de piscine ou au centre-ville. Effectivement, ça peut aider en temps de canicule de venir se rafraîchir au bassin Louise , mentionne le directeur général.

Qualité de l’eau

Si la qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent a pu en inquiéter plusieurs par le passé, il n’en est rien en 2023, assure Marc-Olivier D’Amours.

L'Oasis du Port de Québec revient pour une deuxième année de suite au bassin Louise. Photo : Radio-Canada / Jérémie Camirand

L’an passé, la quasi-totalité des tests menés par la Ville de Québec a conclu que la qualité de l’eau du bassin Louise était bonne ou excellente.

Il y a beaucoup de préjugés par rapport à la qualité de l'eau du fleuve. On teste l'eau tous les jours. La qualité est vraiment super , précise M. D’Amours.

L’Oasis est ouverte au public entre 10h et 21h, cet été.