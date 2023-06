Feux de forêt : l’Abitibi-Ouest sur un pied d’alerte, pas d’évacuations pour l’instant

Aucune évacuation n’est prévue à très court terme pour Normétal, Saint-Lambert et La Reine en Abitibi-Ouest.

Des travaux sont en cours sur le terrain avec des équipes de pompiers forestiers. Si la visibilité le permet, trois hélicoptères et quatre avions citernes viendront s'ajouter.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Stéphane Caron, de la SOPFEU, précise que la fumée rend les opérations aériennes difficiles.

Le feu qui est du côté de l'Ontario se dirige vers celui qui est du côté québécois. Ils se sont probablement mariés à l'heure où on se parle, on va avoir la confirmation dès qu'on pourra le survoler. Compte tenu de la fumée des feux qui ont repris en intensité à plusieurs endroits, on ne peut pas utiliser les avions-citernes en ce moment , a-t-il indiqué.

Pendant ce temps, le travail au sol se poursuit. Une équipe des Forces armées canadiennes s'active pour faire une tranchée près de Val-Paradis.

Dès dimanche, 16 nouveaux pompiers s’ajouteront à l’équipe en place.