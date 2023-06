Le Service de sécurité incendie de Saguenay débordé à la veille de la fête nationale

Je pense que les citoyens sont énormément sensibilisés aux feux de forêt étant donné qu'on en parle quand même beaucoup dans les médias. Donc, c'est certain qu'à la minute qu'il y a quelque chose qui déroge un petit peu de la normalité, soit des feux avec un pare-étincelle, on a quand même beaucoup d'appels de logés [...] au courant des derniers jours à propos de ça et on fait déplacer des effectifs à cet effet-là , a expliqué le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Saguenay, Nicolas Rannoue.

Il s’attend à une fin de semaine d’autant plus occupée, alors que l’indice d’inflammabilité pourrait passer de très élevé à extrême dans la moitié de la région, vendredi.

Dans les derniers jours, on s'est déplacé souvent, a-t-il ajouté. Donc, j'imagine que ça va juste être encore plus élevé parce qu’on se déplace déjà plus dans des soirées de Saint-Jean, même quand on est dans des contextes normaux, qu'on n’est pas en indice d'inflammabilité extrême. Donc j'imagine que ce ne sera pas différent des autres.

Le Service de sécurité incendie effectuera ses visites préventives habituelles dans des bâtiments, vendredi, et gardera un œil ouvert sur les feux extérieurs.

Mercredi, les pompiers de Saguenay sont intervenus à Saint-Jean-Vianney pour un feu de pneus et de billots, alors qu'une interdiction de feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est en vigueur depuis le 28 mai dans la région.

Feux d’artifice : les citoyens sensibilisés

Concernant l’achat de feux d’artifice, les citoyens sont disciplinés, aux dires du propriétaire de l'Accommodation des 21 à La Baie, Rémi Aubin.

En temps normal, le dépanneur vide pratiquement tout son inventaire à quelques jours de la fête nationale. Mais depuis quelques semaines, le commerce n'en a pratiquement pas vendu.

Le propriétaire de l'Accommodation des 21 à La Baie, Rémi Aubin. Photo : Radio-Canada

Rémi Aubin croit que les gens de la région sont sensibilisés car l'accès à la forêt va de pair avec de nombreuses activités, que ce soit l’accès à leur chalet, à une pourvoirie ou pour aller à la pêche.

La vente de feu d'artifice est très au ralenti par rapport aux années antérieures. Habituellement, la Saint-Jean-Baptiste, mes inventaires sont très bons. Moi, j'ai confiance au bon jugement des gens. [...]. Je pense que les gens ne veulent pas prendre de chance qu'il y ait des feux de forêt et de se faire restreindre l'accès à leur chalet et l'accès dans les zones forestières , a indiqué le propriétaire de l'Accommodation des 21, Rémi Aubin.

Rappelons que certaines municipalités de la région, dont Saint-Ambroise, ont décidé de ne pas faire de spectacle de feux d'artifice pour la Saint-Jean-Baptiste.