Projet de mine de silice au Manitoba : un rapport suggère de mieux étudier les risques

Le projet d’exploitation de sable de silice à Vivian au Manitoba ne devrait aller de l’avant que si la province obtient des conseils juridiques supplémentaires et comprend mieux les risques associés, suggère un rapport déposé vendredi par la Commission de protection de l'environnement du Manitoba.

Le rapport comprend huit recommandations concernant le projet de Sio Silica dans la Municipalité rurale de Springfield, à l'est de Winnipeg.

L'organisme indépendant est responsable de fournir des conseils et des recommandations au ministre manitobain de l'Environnement.

La Commission n'a pas suffisamment confiance dans le fait que le niveau de risque posé à une source essentielle d'eau potable pour la région a été défini de manière adéquate , peut-on lire dans une section du document de 105 pages.

L'approche minière proposée par Sio Silica a du mérite si les risques posés à la qualité de l'eau dans les aquifères concernés peuvent être mieux définis et si la gestion de ces risques peut être abordée de manière adéquate.

Les auteurs de l'étude recommandent que le projet ne se poursuive que si la province impose des conditions importantes à l'activité minière.

Le gouvernement du Manitoba devrait demander un avis juridique sur la façon dont les plans proposés s'harmonisent avec les éléments de la loi sur les eaux souterraines et les puits d'eau et de la loi sur les mines et les minéraux, indique le rapport.

Si le projet est légal, la Commission recommande de procéder à d'autres évaluations scientifiques, techniques et des risques.

En règle générale, la production à grande échelle ne devrait avoir lieu que lorsque l'ensemble des preuves scientifiques et techniques confirme que les risques sont correctement compris et gérables , peut-on lire dans l'une des nombreuses recommandations.

L'entreprise Sio Silica souhaite forer jusqu'à 7700 puits dans l'est et le sud-est du Manitoba pour extraire du sable de silice pure. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La décision dans les mains du ministre de l'Environnement

Le rapport est maintenant transmis au ministre de l'Environnement du Manitoba, Kevin Klein, qui aura le dernier mot.

Lors d'une conférence de presse vendredi, M. Klein a déclaré que la province allait examiner le rapport, ce qui pourrait prendre du temps.

Nous irons au rythme dont nos experts en environnement et les membres de notre commission ont besoin pour avancer. Aucune décision ne sera prise tant que le processus n'aura pas été entièrement mené à bien , dit-il.

Il s'agit d'une question controversée. La sécurité de l'eau potable des Manitobains passe avant tout , poursuit M. Klein.

Le ministre de l`Environnement et du Climat du Manitoba, Kevin Klein, s'adresse aux médias vendredi après la publication du rapport de la Commission de protection de l'environnement. Photo : Radio-Canada

La Commission recommande au ministre de l'Environnement de créer un comité de suivi du projet composé de hauts fonctionnaires du ministère de l'Environnement, d'experts techniques, ainsi que de membres du conseil des municipalités concernées.

Selon la Commission, ce comité devrait être chargé de communiquer au public les rapports de suivi des projets de développement.

Sio Silica dit reconnaître le temps et les efforts consacrés par la Commission de protection de l'environnement à l'examen de sa proposition.

Sio Silica s'engage à poursuivre la recherche, l'analyse des données, les améliorations opérationnelles, la surveillance de l'environnement et les partenariats avec les entreprises manitobaines qui peuvent l'aider à atteindre ses objectifs.

Avec les informations de Bryce Hoye