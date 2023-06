Des courtiers immobiliers de l’Outaouais suspectés de manquements déontologiques

Comme l’a révélé une enquête du quotidien La Presse parue en mai dernier, l’ OACIQ est aux prises avec plusieurs courtiers québécois suspectés d’avoir œuvré pour faire gonfler les enchères à une période où le marché immobilier crève le plafond.

En entrevue dans l’émission C’est encore mieux l’après-midi diffusée sur les ondes d’ICI Québec, jeudi, le vice-président aux communications de l’ OACIQ , Louis Beauchamp, s’est exprimé sur cette situation qui inquiète les citoyens.

L'OACIQ fait office d'autorité en matière de courtage immobilier au Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / La facture

On a plusieurs [situations] qui nous ont été rapportées, [à présent] on est dans l’analyse pour voir s’il y a matière à enquête, et à partir du moment où il y a matière à enquête, on peut pousser plus loin.

Le rôle de l’ OACIQ est d’enquêter sur les potentiels manquements déontologiques des courtiers immobiliers, de trouver des preuves de leurs éventuelles pratiques douteuses et de déposer les dossiers devant un comité de discipline chargé d’évaluer les cas, explique M. Beauchamp.

Plusieurs courtiers immobiliers québécois devront comparaître devant le comité de discipline dans les prochains mois.

Parmi ceux exerçant en Outaouais, Mathieu Arseneault, qui s’y rendra le 7 novembre prochain. Deux chefs d’accusation sont retenus contre lui : vérification d’identité et de la capacité juridique, et intégrité.

Prudence et Vigilance

S’il rappelle que parmi les quelque 100 000 transactions immobilières réalisées au Québec en 2022, la très vaste majorité se sont déroulées sans anicroches , M. Beauchamp estime que les citoyens faisant affaire avec des courtiers doivent rester attentifs et vigilants.

« C’est important que le public reste sensible et alerte. Il ne faut pas oublier que l’acquisition d’une propriété immobilière, d’une maison, d’un condominium, c’est quand même l’achat le plus important qu’on va réaliser dans notre vie, alors il y a tout lieu d’être bien informé. » — Une citation de Louis Beauchamp, vice-président aux communications de l’OACIQ

M. Beauchamp conseille ainsi aux acquéreurs et vendeurs les moins avisés de consulter les guides mis à disposition en ligne par l’organisme, qui se veulent, selon lui, très éclairants.

C’est complexe, on est dans du réglementaire, donc on s’efforce de créer des outils de communication qui vont bien vulgariser cette matière, pour faire en sorte que les gens puissent s’y retrouver.

Une situation prévisible

Pour le président du conseil d'administration de la Chambre immobilière de l'Outaouais, Roch St-Jacques, la hausse du nombre de demandes d’assistance et de plaintes déposées auprès de l’ OACIQ était prévisible.

Trois facteurs seraient selon lui responsables de cette augmentation. Les gens deviennent de plus en plus au courant qu’ils ont un recours, [...] le volume d’activité augmente, et la quantité de nouveaux courtiers non encadrés [font en sorte] qu’il y a plus de plaintes , énumère-t-il.

La mise en lumière par les médias des manquements déontologiques des courtiers immobiliers ferait également en sorte que les citoyens sont plus encouragés à dénoncer les pratiques malhonnêtes, d’après M. St-Jacques.

Roch St-Jacques est le président du conseil d'administration de la Chambre immobilière de l'Outaouais. (Photo d'Archives) Photo : Radio-Canada

Le public va comprendre que l’ OACIQ est comme la Régie du logement, elle est là pour protéger le public et non les courtiers. [...] Si vous faites une plainte, l’ OACIQ va prendre votre plainte très au sérieux , compare-t-il.

Ce dernier déplore toutefois que les requêtes déposées auprès de l’organisme ont tendance à être traitées dans des délais plutôt longs. L’ OACIQ n’a pas les effectifs pour répondre à la demande, donc c’est ce qui fait que c’est un peu lent.

Au moment de publier ces lignes, Mathieu Arseneault n’avait pas donné suite à la proposition d’entrevue qui lui a été adressée par Radio-Canada.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil et de Laurie Trudel