Les terres arables, soit les terres pouvant être labourées et cultivées, constituent une ressource limitée au Canada. Et selon le Recensement de l’agriculture de Statistique Canada, les superficies agricoles connaissent un déclin important depuis des décennies dans toutes les provinces.

La superficie des terres agricoles au Canada est passée de 68 millions d’hectares en 2001 à 62 millions en 2021. Le pays a ainsi perdu, en 20 ans, l’équivalent de 7 petites fermes chaque jour.

Beaucoup de ces terres ont été converties en milieux urbains et cette tendance remonte à il y a plus de 20 ans.

Des rapports de Statistique Canada comparant les données de 1971 à 2011 démontrent qu’environ 642 100 hectares de terres agricoles ont disparu au profit de nouveaux développements autour des grandes régions métropolitaines du Canada.

C’est dans la région de l'Ontario communément appelée le fer à cheval doré (comprenant Oshawa, Whitby, Toronto, Mississauga, Oakville, Burlington, Hamilton, St. Catharines et Niagara Falls) que l’on retrouve le plus grand nombre d’hectares de terres agricoles convertis en milieux urbains. Dans cette région, 85 % des développements ont été bâtis sur des terres arables entre 1971 et 2011.

Et ces données pourraient ne pas être complètes, puisque certaines conversions sont difficiles à recenser, explique Darrek Cerkowniak, physicien à Agriculture et Agroalimentaire Canada.

C'est le cas lorsque les agriculteurs effectuent des rotations de cultures ou que des terres, autrefois utilisées pour le pâturage, sont boisées. Ces dernières peuvent alors être déclarées uniquement comme forêt lors du recensement.

Moins de fermes, mais plus d’hectares aux mains de grosses entreprises

Le nombre de fermes a diminué de 23 % au Canada entre 2001 et 2021, mais les fermes qui demeurent actives ont augmenté en superficie, passant d’une moyenne de 274 hectares en 2001 à une moyenne de 327 hectares en 2021.

Et c’est surtout parce que les terres arables sont de plus en plus concentrées entre les mains de grosses entreprises agroalimentaires, selon le Centre canadien de politiques alternatives.

Cette concentration est plus forte dans les provinces des Prairies (le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta). Dans ces provinces se trouvent d’ailleurs 70 % des terres agricoles du pays. En 2016, 6 % des fermes de ces provinces possédaient ensemble près du tiers des terres agricoles.

Cela pourrait s'expliquer par l'explosion du coût des terres agricoles au Canada : en 20 ans, le prix de l’hectare a quadruplé, selon un rapport de Financement agricole Canada (FAC), l’agence fédérale qui surveille la vente des terres.

L’accès aux terres agricoles est de plus en plus difficile, étouffant ainsi la possibilité de faire de l’agriculture un choix de carrière pour les jeunes Canadiens , relate le rapport du Centre canadien de politiques alternatives.

Ainsi, de plus en plus d’agriculteurs partant à la retraite n’ont d’autres choix que de vendre leurs terres aux grosses entreprises.

Le hic, c’est que les pratiques agricoles intenses de ces grosses entreprises risquent fortement de dégrader les terres arables au point de les rendre inutilisables, selon Nettie Wiebe, professeure d’éthique à l’Université de la Saskatchewan.

« Nous n’allons tout simplement pas être en mesure de continuer à déverser autant de produits chimiques dans la terre et d’en extraire autant de produits sans en payer le prix au point de vue écologique. » — Une citation de Nettie Wiebe, professeure d’éthique à l’Université de la Saskatchewan

D’ailleurs, plus les milieux urbains empiètent sur les terres agricoles, plus celles-ci empiètent à leur tour sur les zones humides naturelles et les forêts. Des données d’Agriculture et Agroalimentaire Canada démontrent en fait que les terres forestières sont devenues des terres cultivées beaucoup plus rapidement que les terres cultivées ne sont devenues des établissements urbains au cours des deux dernières décennies.

Avec des informations de Charles Brockman de CBC