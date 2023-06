Depuis la mort du projet de port méthanier promu par Rabaska en 2013, l’UPA de Lévis tente de s’entendre avec l’entreprise pour reprendre les terrains agricoles.

La demande d'injonction, déposée par l’UPA, reposait initialement sur des critères d’urgence et d’apparence de droit. L’UPA de Lévis tentait de prouver que la situation était suffisamment urgente pour obtenir cette injonction provisoire.

Or, dans sa décision rendue vendredi, dont Radio-Canada a obtenu copie, la juge Me Claudia P. Prémont rejette les prémisses de l’UPA de Lévis. La juge n’y voit pas une urgence d'agir. En raison du fait que le Syndicat savait que le projet Rabaska était abandonné depuis 2013 ou au plus tard le 28 juin 2018 , peut-on lire dans le jugement.

L’absence de démarches du Syndicat visant l’application des engagements contractuels prévus a également joué contre l’UPA de Lévis dans le dossier, explique la juge Prémont dans son jugement.

Ces terres font l'objet de débats à Lévis depuis la mort du projet de Rabaska en 2013 (Archives). Photo : Radio-Canada / Amelie Auger

L'UPA déçue

Ce revers judiciaire ne surprend pas l’UPA de Lévis et son président, Jean-Paul Tardif.

Une décision tout de même décevante, raconte M. Tardif, quelques jours après que la Ville de Lévis ait fait part de sa volonté d’exproprier Rabaska pour y récupérer les fameux terrains.

On ne sait pas comment ça va finir. Tout ce qu’on sait, c’est que l’expropriation que la Ville de Lévis a demandée, elle va être effective dans 70 jours , explique le président de l’UPA de Lévis.

Jean-Paul Tardif n’abandonne toutefois pas. On va se pencher là-dessus et voir s’il y a d’autres recours possibles dans ce dossier-là.

Avec les informations de David Rémillard et Audrey Paris