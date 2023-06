Manifestations concernant les enjeux LGBTQ+ à l’école

Une importante foule composée de membres de la communauté LGBTQ+ et de leurs alliés s’est réunie vendredi pour une contre-manifestation face à un petit groupe de personnes opposées à la présence des sujets concernant l’identité sexuelle et de genre dans les écoles.

Une affiche annonçant le rassemblement du groupe opposé à l’exposition des enfants à l’idéologie de genre et à l’agenda trans , intitulé Save the Kids , avait circulé dans les derniers jours sur les réseaux sociaux.

Ils étaient environ une vingtaine en fin d’avant-midi devant les bureaux administratifs du conseil scolaire public Rainbow, sur la promenade Wembley, tenant des drapeaux canadiens et des affiches avec des messages du genre Let kids be kids (Laissez les enfants être des enfants).

Ils ont martelé qu'ils n'ont rien contre l'homosexualité , mais qu'ils ne veulent pas que les enfants soient exposées à ces notions.

Radio-Canada a essayé à plusieurs reprises d’obtenir une entrevue avec l’un des organisateurs dans un délai raisonnable, sans succès.

Ils étaient en sous-nombre, car entre 100 et 200 personnes avaient commencé à se rassembler au même endroit à 10 h, pour démontrer leur soutien à la communauté LGBTQ+ et à l’éducation sexuelle.

Des gens de tous les âges arborant les couleurs du drapeau de la fierté LGBTQ ou trans se sont déplacés pour s’opposer au message du groupe de manifestants. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

La communauté s’est mobilisée en contre-manifestation , souligne l’artiste et activiste queer Alex Tétreault. Je suis très heureux de dire et de constater qu’il y a beaucoup plus de gens qui sont contre-manifestants que manifestants.

« Les gens qui sont les plus vocaux avec leur haine sont vraiment dans la minorité. » — Une citation de Alex Tétreault, artiste et activiste queer

Dans les écoles [du conseil] Rainbow, nous embrassons la diversité et créons des environnements chaleureux, accueillants, sûrs, bienveillants, acceptants et solidaires , a déclaré dans un courriel la porte-parole du conseil, Nicole Charette.

Lorsque les élèves font partie d'une communauté scolaire inclusive, qu'ils sont respectés pour ce qu'ils sont et qu'ils ont un fort sentiment d'appartenance, ils sont prêts à réaliser leur plein potentiel en tant que membres confiants et bienveillants de la société.

Une ambiance festive

L’événement s’est déroulé plutôt pacifiquement, malgré quelques échanges verbaux où le ton a monté.

Les discours des manifestants ont été enterrés par les contre-manifestants qui s'exclamaient “We will not be quiet” (Nous ne serons pas silencieux). Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Un policier en civil, mais portant son arme de service, est intervenu à un moment où les esprits s’échauffaient et a demandé aux deux parties de se serrer la main.

Au final, le message initial de la manifestation contre l'éducation de la diversité sexuelle s'est perdu dans les trompettes et la musique disco.

Le Dr. Derek Handley, médecin de famille du Grand Sudbury, et son partenaire Michael Sauve, aussi connu comme The Cake Guy, étaient parmi les organisateurs de la contre-manifestation.

« On est juste ici pour démontrer à tout le monde que n'importe qui qui est ici, vous êtes aimés. » — Une citation de Derek Handley, médecin de famille

Michael Sauve a fait la promotion de la contre-manifestation sur la page Facebook de son entreprise.

Ils ont distribué de petits gâteaux aux gens présents. C'est un peu nous qui sommes devenus la face de cet événement ici aujourd'hui, a confié Dr Handley.

Derek Handley croit que le dialogue est « nécessaire », mais ajoute que la position des manifestants opposés à l’exposition des jeunes aux concepts de diversité sexuelle et de genre est difficile à comprendre et parfois hors de propos. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Dr Derek Handley affirme avoir eu des discussions avec son partenaire sur le fait d'associer le nom de son entreprise à l'événement, mais qu'au bout du compte c'était une démonstration de soutien envers la communauté LGBTQ+.

Tout le monde a droit à son opinion , ajoute-t-il, en se réjouissant de voir une aussi grande foule présente pour démontrer leur solidarité à la communauté LGBTQ+.

Plusieurs représentants syndicaux étaient parmi les contre-manifestants, incluant des membres du Syndicat canadien de la fonction publique, le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario et de la Fédération des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario.

Le député provincial de Sudbury, Jamie West, est venu rencontrer la foule. Il affirme que les Sudburois sont en majorité des gens ouverts aux différences .

Jamie West, le député provincial de Sudbury, a déclaré que les Canadiens sont avant tout des gens qui acceptent et aiment la diversité. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Il s’est désolé de voir le drapeau du Canada utilisé par des groupes qu’il qualifie de haineux et déplore l’ignorance ou la mésinformation qui mènent à des manifestations comme celle d’aujourd’hui.

Avec les informations de Félix Hallée-Théoret et Ezra Belotte-Cousineau