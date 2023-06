Abolition d’une circonscription fédérale : Kristina Michaud appelle Ottawa à la réflexion

La députée s’est entretenue avec Édouard Beaudoin au Téléjournal Est-du-Québec, vendredi.

Q. Dans son rapport définitif, la Commission de délimitation maintient sa décision d’abolir votre circonscription. Comment avez-vous réagi à la lecture de ce rapport?

De la déception, c’est le premier sentiment qui m’a habitée. On a eu espoir jusqu’à la toute fin. Ça fait presque un an que la Commission a proposé d’abolir Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, on a un peu eu le temps de se faire à l’idée que c’était une très grande possibilité. On a mis tous les efforts possibles pour que ça n’arrive pas, pour changer la décision des commissaires. Il y a eu une belle mobilisation régionale. Les élus d’à peu près tous les paliers se sont mobilisés. On a été présents dans les médias. On a été présents devant la Commission, puis devant le comité parlementaire pour essayer de faire changer cette décision. Malheureusement, ce n’est pas le résultat escompté. On en prend acte, mais ça amène plusieurs inquiétudes pour la suite, c’est certain.

Q. La Commission évoque l’équité démocratique pour justifier l’abolition de votre circonscription. Même si elle compte moins d’électeurs que les autres comtés de la province, vous croyez tout de même que la Commission aurait pu maintenir en vie Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia?

Absolument. La loi permettait cette marge de manœuvre-là. La loi permet au commissaire de donner un statut d'exception à certaines circonscriptions. Ça avait été le cas en 2012. On avait donné un statut d’exception à Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, alors pourquoi ne pas le faire à nouveau en en donnant un également à la circonscription de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine? Les commissaires ont choisi de ne pas le faire, mais ils auraient très bien pu le faire. C’est décevant. En même temps, je comprends les arguments qu’ils avancent, je comprends qu’ils rejettent les nôtres. On se ramène à cette fameuse question de quotient électoral.

Je me questionne pour la suite des choses. Je sais que les circonscriptions de l’Est-du-Québec ne pourront jamais compétitionner avec les circonscriptions des grands centres avec l’augmentation de la population dans les prochaines années. Je pense qu’il faut avoir une réflexion sur le fameux quotient électoral. Est-ce qu’il pourrait être différent pour les circonscriptions rurales, versus celui des circonscriptions urbaines? Je pense qu’il faudrait peut-être établir une réflexion par rapport à une révision de la loi électorale, par rapport à une révision de notre système électoral en soi.

Q. Vous parlez d’un coup dur pour la région, craignez-vous une réduction des services offerts aux citoyens du fait de la perte d'un élu sur le territoire?

Je le craignais beaucoup. J’ai quatre bureaux dans chacune des quatre MRC que je représente. Ce n'était pas anodin, c’était pour offrir un service à la population qui n’a pas un bureau de Services Canada à tous les coins de rue, comme ça peut être le cas en ville. Alors ça m’inquiétait d’avoir une plus grande circonscription et de ne pas avoir le budget nécessaire pour avoir plus d’employés et plus de bureaux. On craignait cette perte de services à la population. Je veux rassurer les citoyens. Même si on annonce que la circonscription sera abolie, ça ne veut pas dire qu’on met la clé sous la porte aujourd’hui. Mes bureaux restent ouverts et mon équipe demeure disponible pour aider la population. Mais certainement qu’on aura à se poser des questions à savoir si les budgets qui sont alloués pour les circonscriptions rurales sont suffisants. La priorité, c’est qu’il n'y ait pas un affaiblissement des services à la population.

L'actuelle circonscription d’Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia sera scindée pour faire partie de deux nouvelles circonscriptions : Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine–Listuguj et Rimouski–La Matapédia. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Q. Serez-vous candidate dans la nouvelle circonscription de Gaspésie-Les-Îles-de-la-Madeleine-Listuguj?

C'est la question que tout le monde se pose et je me la pose moi-même. Je me donne le temps d’y réfléchir. Pour l’instant, ma priorité c’est de servir les gens de Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia. Ces gens-là se sentent abandonnés aujourd'hui avec la décision de la Commission, alors je ne veux pas les abandonner à mon tour. C'est une réflexion personnelle que j’entamerai dans les prochains mois, mais une chose est sûre, pour le moment, ma priorité est de servir les gens d’ici.