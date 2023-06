Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a ouvert une enquête, vendredi, sur l'accident du submersible Titan, qui met également en cause le navire canadien Polar Prince.

Le navire de marchandises Polar Prince fournissait du soutien en surface au submersible Titan et se trouvait au site de l'épave du Titanic, à environ 600 km au sud-sud-est de Terre-Neuve-et-Labrador.

Un total de 17 membres d'équipage et 24 personnes se trouvaient à bord du Polar Prince. Parmi elles, cinq étaient dans le Titan et sont présumées mortes après que des débris du submersible ont été retrouvés au fond de l'océan, jeudi.

Le BST mènera une enquête de sécurité sur les circonstances de cette opération effectuée par le navire Polar Prince battant pavillon canadien , explique le bureau.

Le submersible Titan, exploité par OceanGate Expeditions pour explorer l'épave du Titanic, a implosé dans l'Atlantique. Photo : Reuters / OCEANGATE EXPEDITIONS

Des enquêteurs du BST amorceront leur enquête à Saint-Jean pour recueillir de l'information, mener des entrevues et évaluer l'événement. Ils se coordonneront ensuite avec les autres organismes concernés.

Les garde-côtes américains mènent eux aussi une enquête. Le Conseil national de la sécurité des transports des États-Unis a publié vendredi un communiqué pour confirmer que les garde-côtes américains considéraient l'incident du Titan comme un accident maritime majeur et que, par conséquent, ils mèneraient l'enquête.

Les navires canadiens quittent Terre-Neuve après la fin des recherches

Tous les navires canadiens qui participaient aux opérations de recherche du submersible ont quitté les eaux au large de Terre-Neuve.

Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage ( CCCOS ) indique que l’étendue de l'aide canadienne à de possibles efforts de récupération des débris du submersible de la société privée OceanGate fait actuellement l'objet de discussions .

Toutes les ressources de sauvetage du CCCOS retourneront à la base pour régénérer la capacité de recherche et de sauvetage et se prépareront aux futurs événements de recherche et de sauvetage , a fait savoir le CCCOS jeudi soir.

Le navire Polar Prince photographié en mai dernier, remorquant le submersible Titan au large de Saint-Jean de Terre-Neuve. Photo : CBC / Kenneth Sharpe

Le navire Polar Prince, qui appartient à Miawpukek Horizon, une entreprise fondée par la Première Nation mi’kmaq de Miawpukek, revient aussi vendredi vers le port de Saint-Jean de Terre-Neuve. Des membres des familles des victimes du Titan sont à bord.

La Garde côtière américaine croit que le Titan a implosé durant sa descente, à cause de la pression. Les cinq passagers auraient été tués instantanément. Des débris du submersible seraient à environ 200 mètres de l’épave du Titanic.