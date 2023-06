Taylor Swift a annoncé une tournée comprenant près de 40 concerts qui l'amènera au Mexique, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Australie. Bref, partout, sauf au Canada.

La chanteuse et son équipe n'ont pas encore expliqué cette décision. Sa maison de disque Universal Music Canada a refusé de commenter.

Certains observateurs de la scène musicale laissent entendre qu'il est difficile de déterminer une seule raison.

On tente d'entrer dans la tête de la personne ayant établi les plus grandes relations parasociales partout dans le monde , souligne Liam Killeen, membre de la direction de l'agence Coalition Music. On ne sait pas ce qu'elle pense.

De nombreuses villes convoitent l'arrivée de Taylor Swift, qui leur permet de générer des revenus considérables. Photo : Getty Images / Seth Herald

Voici un aperçu des raisons qui ont pu pousser la chanteuse à renoncer au Canada :

Les stades. Quand vient le temps de comparer la superficie des stades, le Canada ne fait pas le poids. Plusieurs des concerts de la tournée américaine se sont déroulés ou se dérouleront dans de grands stades comme l'U.S. Bank Stadium à Minneapolis, d'une capacité de 73 000 personnes, ou le nouveau SoFi Stadium à Los Angeles, d'une capacité de 69 000 spectateurs, qui présentera des concerts à guichets fermés pendant cinq soirs en août. Au Canada, les quelques grands stades n'ont qu'une capacité d'environ 55 000 personnes. Cela signifie moins de revenus pour la chanteuse.

Le coût de la vie au Canada. En raison de la grandeur de ses stades et de la faiblesse du huard, le Canada commence à être moins attirant pour certains artistes étrangers. Une agence locale soutient que le taux de change défavorable peut accroître la difficulté de réaliser des profits sans augmenter considérablement le prix des billets.

Devant l'inflation, certains chanteurs ou groupes disent ne pas vouloir ajouter au fardeau financier de leurs admirateurs. Taylor Swift a dû faire face à de fortes critiques aux États-Unis en raison du prix exorbitant de ses billets. Certains admirateurs ont même déboursé des milliers de dollars sur le marché de la revente.

Les Canadiens peuvent voyager aux États-Unis

Certains observateurs de la scène musicale laissent aussi entendre que la chanteuse ayant réservé plus de 50 soirs pour des concerts aux États-Unis, son équipe a peut-être décidé que les Canadiens avaient eu amplement la chance d'aller l'entendre de l'autre côté de la frontière.

Tood Jenereaux, un cadre supérieur de Republic Live, dit que plusieurs Canadiens sont prêts à se rendre à l'étranger pour aller voir et entendre leurs musiciens préférés.

Ils sont bien préparés, notamment pendant l'été et leurs vacances. Je parie que nombre de Canadiens seront présents aux concerts que Taylor Swift présentera à Nashville. C'est devenu du tourisme. Ils réservent pendant un week-end, achètent des billets et visitent la ville pendant le reste du temps.

La carrière de Swift n'est pas terminée. Il ne faut pas oublier la possibilité de voir quand même Taylor Swift traverser la frontière canadienne. Certains n'hésitent pas à ajouter des concerts supplémentaires à une tournée.

Par exemple, Elton John avait amorcé sa tournée d'adieu aux États-Unis et est revenu deux fois en Amérique du Nord au cours des dernières années. L'actuelle tournée de la chanteuse vise à faire la promotion de ses 10 albums qu'elle a enregistrés jusqu'à maintenant. Elle pourrait se rendre dans quelques villes canadiennes au cours des prochaines années.