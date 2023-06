L’organisation de la Coupe Grey a rapporté 3,3 millions de dollars aux Roughriders

Le revenu net total de l'équipe pour l'année dernière s'élève donc à 7,2 millions de dollars, un montant proche des pertes subies par l'équipe durant la saison 2020-21.

En effet, l’annulation de la saison 2020 due à la pandémie de la COVID-19 a entraîné des pertes de 7,5 millions de dollars.

Selon le directeur financier des Roughriders, Kent Paul, les dépenses et les recettes totales ont augmenté de 6 millions de dollars en 2022-23.

Cela est dû selon lui au rétablissement du calendrier intégral de la LCF , qui compte 18 matchs, contre 14 lors de la saison 2021, écourtée par la pandémie.

Il précise que les ventes de produits dérivés des clubs ont connu une baisse durant la saison. Cependant, lors de la Coupe Grey, le club a pu vendre ses produits à hauteur de 1 million de dollars, ce qui compense cette perte.

L'équipe a également vu ses revenus baisser de 2,7 millions de dollars en raison du fait qu'elle n'a pas reçu d'aide du gouvernement pour la COVID-19. Elle n'a pas non plus organisé de match éliminatoire à domicile.

Par ailleurs, la saison a été difficile pour le Vert et Blanc qui a commencé par une défaite de 3 à 0 à domicile, et a perdu ensuite six fois de suite au Mosaic Stadium. L'équipe a également manqué les séries éliminatoires.

Selon Kent Paul, l'organisation d'un match à domicile dans le cadre des séries éliminatoires peut rapporter au moins 400 000 dollars à l'équipe. D'après lui, les ventes de billets pour 2023 sont en baisse par rapport à 2022, sans plus de détails.

Chaque année, nous espérons retrouver nos meilleures ventes de billets. Nous n'en sommes pas loin, c'est quelque chose que nous gérons, mais nous sommes aussi le reflet de la situation à laquelle la Rider et nos partisans sont confrontés , indique-t-il.

Selon lui, un abonnement donnant accès à un billet pour la Coupe Grey entraîne une augmentation des ventes d'abonnements.

Afin de motiver et faciliter l'accessibilité aux activités des Riders, l'équipe a décidé d’instituer des offres groupées comme 99 dollars pour un forfait familial, de la réduction des frais de stationnement, des cadeaux aux partisans, entre autres.

Cette année, nous essayons de rendre les prix aussi abordables que possible, tout en reconnaissant que nous ne sommes pas à l'abri des facteurs inflationnistes , souligne Kent Paul.

Avec les informations de Adam Hunter