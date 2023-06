30 ans après la guerre en Bosnie, des retrouvailles à la salle Odyssée

Le pays balkan était alors en guerre. Michaël Rancourt y avait été invité par les Forces armées canadiennes pour y présenter à Noël, son tout premier spectacle, 100 voix en l'air.

À l'époque, j'étais commandant d’escadron. Vous ne pouvez pas imaginer l’impact qu’il a eu sur le moral des troupes! , écrit Louis Meloche dans une note adressée à la directrice de la programmation à la salle Odyssée, Pascale Gougeon.

Michaël Rancourt et Louis Meloche en 1993, en Bosnie-Herzégovine. Photo : Gracieuseté Louis Meloche

J’ai écrit à la salle Odyssée pour leur dire [...] vous devriez peut-être considérer dire que c’est un homme de cœur, un homme courageux, qui est venu en Bosnie-Herzégovine faire du bien à des consœurs et des confrères canadiens , raconte Louis Meloche.

Quelques heures avant le spectacle, les deux hommes ont pu se revoir, se replonger dans des photos d’époque et partager leurs souvenirs de cette très belle expérience , comme le mentionne Michaël Rancourt.

« Je la conte encore cette aventure-là, qui était intense et unique. » — Une citation de Michaël Rancourt, imitateur

À l'époque, l’artiste avait 30 ans et le militaire 32 ans.

Ce dernier se souvient que Michaël Rancourt était arrivé au bon moment , que sa visite avait apporté du baume au cœur des militaires, dans un moment difficile, marqué par des tensions et la perte de deux soldats quelques semaines auparavant.

On était dans un creux. Noël, tout le monde est loin des familles. Mais il est arrivé là, comme un boute-en-train, il faisait des jokes avec le monde, il était partout […] On était tous contents , se souvient Louis Meloche.

Ma gang et moi on servait des repas, on s’est impliqué, on a dormi sur des lits de camp, mais on trippait. Je me souviendrai toujours de ça , enchaîne l’imitateur.

Au dos du chandail commémorant la visite de Michaël Rancourt en Bosnie, figure le titre du spectacle présenté en 1993, «100 voix en l'air». Photo : Gracieuseté Louis Meloche

En souvenir de cette époque, tous deux ont revêtu un chandail réalisé à l'époque, orné d’insignes régimentaires, et frappé dans le dos du titre du spectacle qui les aura réunis trente ans auparavant.

Avec les informations de Jhade Montpetit