Des voix s’élèvent pour la création d’un revenu minimum garanti à l’Î.-P.-É.

La manifestation a été organisée par le Nouveau Parti démocratique. Pour la cheffe néo-démocrate, Michelle Neill, l’Île-du-Prince-Édouard aurait plus que jamais besoin d’un tel programme.

« L'Île-du-Prince-Édouard a connu les plus hauts taux d'inflation et la moyenne des revenus est la plus faible au pays. Donc, nous avons besoin de nous assurer que ces gens pourront subvenir à leurs besoins. »