La nouvelle école Rocher-du-Nord salue ses premiers finissants

L’une de ces finissantes, Juliette Mini, est fière d’avoir fait tout son parcours scolaire en français à Terre-Neuve. Je n’ai jamais vécu dans le système anglophone , dit-elle. Je crois que je suis la seule qui l’a fait.

Deux élèves de l'école Rocher-du-Nord parlent de leur expérience dans la nouvelle école. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Mediacentral

On a vraiment un sentiment de communauté, notre relation avec les enseignants, les cours, les élèves, on se connait mieux et ça fait une meilleure expérience à mon avis , ajoute Juliette Mini.

Elle espère un jour pouvoir enseigner en français à Terre-Neuve, mais avant, elle compte faire un baccalauréat à l’Université de Moncton.

Un de ses camarades, Gabe Flynn, termine aussi son parcours scolaire à l’école Rocher-du-Nord.

Il affirme que la dernière année a été merveilleuse . Il y avait beaucoup de construction, mais on a vaincu , dit-il.

Une nouvelle école, de nouveaux défis

La directrice de l’école Nicole Champdoizeau affirme que les premiers élèves ont été des pionniers .

Elle affirme que le début de l’année scolaire a été plus difficile en raison de la construction. Ça a été une très belle année, malgré le début qui a été plutôt un défi, car on attendait que les rénovations soient faites.

Nicole Champdoizeau, directrice de l'école Rocher-du-Nord. Photo : Radio-Canada

Je suis très fière de l’année qu’on a eue , dit-elle. Nicole Champdoizeau explique qu’une équipe de volley-ball va participer aux Jeux de l’Acadie cette année, pour la première fois.

L’école Rocher-du-Nord accueille actuellement une soixantaine d’élèves de la 7e à la 12e année, dans l’ancienne école des sourds dans la capitale terre-neuvienne.

Les élèves de la maternelle à la 6e année se joindront à eux en septembre 2024.

Jusqu’à l’année dernière, l’école Rocher-du-Nord se trouvait dans un bâtiment appartenant à l’Archidiocèse de Saint-Jean.

Avec des informations de Kyle Mooney