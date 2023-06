Le prêt d’outils et d’objets : « une autre manière de consommer »

Plutôt qu'acheter un objet et l’utiliser seulement une ou deux fois dans l’année, des résidents de Québec ont décidé de s’inscrire sur la plateforme Partage club afin d’emprunter ce dont ils ont besoin.

Josée Lévesque qui habite dans le quartier Limoilou ne jure que par ce club qu'elle a découvert sur l'application. En général, elle trouve ce qu’il lui faut. Et surtout, elle prête certains de ses propres objets en retour. Tondeuse, marmite avec brûleur au propane ou encore chargeur pour voiture électrique sont prêts à être déposés à quiconque en fait la demande.

Ça m'a amené à un autre niveau dans ma consommation , assure Josée Lévesque. Je me demande si je dois vraiment acheter ceci ou cela. Est-ce que je peux plutôt l’emprunter ?

Depuis peu, Marie-Christine Simard de Beauport s’est aussi inscrite. J’ai prêté pour la première fois mon échelle de 24 pieds , raconte-t-elle en entrevue à Première heure.

Au-delà de l’application créée au Québec, les deux utilisatrices apprécient le lien qu’elles tissent avec leurs voisins.

Une bonne habitude à développer, je pense aussi c’est que c'est une bonne façon de connaître ses voisins , mentionne Marie-Christine Simard.

Un modèle différent

La plateforme Partage Club permet justement de faciliter le prêt de biens entre voisins, selon sa créatrice Fauve Doucet, qui a lancé son projet l'année dernière.

Quelques mois après le lancement, 2 000 membres au Québec sont inscrits et plus de 1 500 produits disponibles. Les villes de Québec et Montréal ont un bassin d’usagers particulièrement actifs selon Fauve Doucet.

Fauve Doucet est la créatrice de l'application. Photo : Radio-Canada / Avec l'autorisation de Fauve Doucet

Les grands centres ont été un peu les précurseurs, mais il y a aussi d’autres villes comme Baie-Comeau ou Saint-Bruno , selon elle. La formule s’exporte partout au Québec au point que des villes ont décidé de lancer leur propre inventaire. La Ville de Prévost par exemple nous a contactés.

Ce modèle existait au Québec mais plutôt sous forme de location d'un objet. Là, c’est gratuit pendant trois mois, mais ensuite, c’est 60 $ par an. On ne voulait pas de transactions entre les particuliers , signale Fauve Doucet.

Quand on vend quelque chose, c’est transactionnel, quand on donne c’est de l’altruisme , croit-elle.

D'après des entrevues de Mireille Roberge