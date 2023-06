Cette victoire leur permet de conduire à distance une astromobile lunaire dans un environnement semblable à celui de la Lune.

Une expérience qui permet de se familiariser avec une technologie qui sera utilisée lors des prochaines missions spatiales Artemis  (Nouvelle fenêtre) .

L'enseignante de sciences pour les 9e années au Centre scolaire de la Rive-Sud, Alicia Blanchard, raconte que les élèves de la petite école étaient très fiers d’avoir eu deux soumissions gagnantes dans le concours.

Ils étaient vraiment surpris, on est la seule école en Atlantique à avoir gagné , rapporte-t-elle. Mais les élèves étaient vraiment contents d’avoir gagné.

Le concours consistait à soumettre une route pour une mission sur la Lune.

On a beaucoup appris sur la mission Artemis et le rôle du Canada dans cette mission sur la Lune , indique l’enseignante. Je pense que ça a vraiment inspiré certains élèves dans les carrières de l’espace.

Viviana Jimenez Lagos, élève de 9e année. Photo : Radio-Canada / Nathalie Geddry

Viviana Jimenez Lagos est une des élèves de la 9e année qui a soumis un des projets gagnants. Elle raconte que son but ce n’était pas tellement de gagner, mais d’avoir une bonne note en science.

La première fois qu’on a essayé, ce n’était vraiment pas bon. Mais cette fois, j’avais plus confiance et j'étais vraiment surprise de gagner, et qu’en plus une autre équipe dans la classe a aussi gagné , dit-elle.

J’aime apprendre de l’espace parce qu’on en connaît très peu et j’aime apprendre.

L'astromobile dirigée par les élèves de Cookville n'était pas sur la Lune, mais dans un environnement créé pour ressembler à celui de la Lune dans une bâtisse en Ontario. Photo : Gracieuseté du CSAP

L'astromobile conduite à distance par la classe de Mme Blanchard a été conçue par l’entreprise Canadensys, qui a reçu, en novembre 2022, un contrat de l’Agence spatiale canadienne pour construire le premier rover lunaire du Canada.

Un prototype de cette astromobile a été placé dans un paysage lunaire fictif aménagé en Ontario. La classe de Mme Blanchard a dû travailler en équipe pour mener des missions de recherche de dépôts de glace.

Ce n’est vraiment pas facile , admet Viviana Jimenez Lagos. Il y a beaucoup de choses à penser et parfois il faut recommencer, mais c’est un peu amusant.

Même si elle aime bien la technologie et les défis que propose l’aérospatiale, elle n’a pas l’intention de quitter la Terre.

J’aime l’espace, mais je ne pourrais jamais aller dans l’espace. C’est trop loin , dit-elle.

L'enseignante de sciences au Centre scolaire de la Rive-Sud, Alicia Blanchard, et un de ses élèves qui a participé au défi, Luc Breaugh. Photo : Radio-Canada / Nathalie Geddry

Par contre, son camarade de classe, Luc Breaugh, ne ferme pas la porte à une carrière dans le domaine.

C’est vraiment intéressant , dit-il. Je pense que c’est vraiment cool.

Le jeune homme a fait partie de l’équipe des conducteurs et il a appris à quel point il fallait être précis pour se déplacer à distance dans un environnement lunaire.

La troisième édition du Défi de recherche du rover lunaire se déroulera en septembre 2023. La participation à ce concours de classe est gratuite. Les leçons sont aussi adaptées aux curriculums de toutes les provinces et territoires au Canada.

Avec les informations de l'animatrice de La mouvée, Nathalie Geddry