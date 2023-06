Mine Giant : Entente conclue entre les Dénés Couteaux-Jaunes et Ottawa

La Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes et le gouvernement fédéral ont signé un accord-cadre d’approvisionnement concernant le projet d’assainissement de la mine Giant, l’un des sites miniers les plus contaminés au pays.

Avec cette entente, Ottawa a confirmé son engagement à accroître les possibilités en matière d’approvisionnement pour les peuples autochtones, en donnant entre autres la priorité aux contrats avec des entreprises autochtones. Le coût total de l’assainissement de l’ancienne mine d’or est évalué à plus de 4 milliards de dollars.

La Première Nation, de son côté, dit que cette entente lui permettra d’être plus impliquée dans le processus d’attribution des contrats.

L’entente prévoit des sanctions plus sévères pour les entreprises qui ne respectent pas leurs engagements en matière d’embauche d’employés Autochtones.

L’exploitation de la mine Giant a produit près de 237 000 tonnes de trioxyde de diarsenic, une substance très toxique. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Cet accord-cadre ne traite pas de la demande de la Première Nation, qui souhaite obtenir des excuses ou une indemnisation pour les préjudices culturels, sociaux et environnementaux qui lui ont été causés par l’ancienne mine qui est fermée depuis près de 20 ans.

Le gouvernement fédéral et la Première Nation ont déjà conclu trois ententes en 2021, incluant une entente sur les retombées communautaires promettant un investissement jusqu’à 20 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir la participation de la Première Nation dans le projet d’assainissement.

Une somme de deux millions de dollars a été réservée dans le budget fédéral de 2022 pour aider la Première Nation à obtenir des excuses et une indemnisation.

Les Dénés s’engagent à entretenir de bonnes relations avec la terre, l’eau, les plantes et les animaux , a déclaré le chef de la Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes, Fred Sangris.

La participation des entreprises des Dénés Couteaux-Jaunes à l’assainissement de l’ancien site de la mine Giant s’inscrit dans le cadre de ces valeurs. Elle offre à nos jeunes des possibilités accrues d’acquérir des compétences qu’ils pourront utiliser au cours de leur carrière.

Le chef de la Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes, Fred Sangris, en juillet 2022. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Défis avec l’embauche d’Autochtones

Selon le dernier rapport annuel du projet d’assainissement, les cibles d’embauche d’employés Autochtones et du Nord ne sont pas en voie d’être atteintes. Les employés du Nord ont travaillé l’équivalent de 49 % du total des 36 052 heures-personnes, en deçà de la cible de 55 % à 70 %. Les employés Autochtones du Nord ont travaillé l'équivalent de 20 % de ces heures, alors que la cible est de 25 % à 35 %.

Le gouvernement fédéral estime que l’embauche pour ce projet va atteindre son sommet en 2031, soit 10 ans après le début des travaux d'assainissement, avec l’équivalent de 260 emplois à temps plein.

L’ancienne mine d’or, située dans les limites de la Ville de Yellowknife, a été en activité de 1948 à 2004. L’exploitation minière a produit près de 237 000 tonnes de trioxyde de diarsenic, une substance très toxique. Le site de la mine est situé sur les territoires traditionnels des Dénés Couteaux-Jaunes, des Tłı̨chǫ et des Métis du Slave Nord.

Le gouvernement fédéral a pris la responsabilité de la mine Giant après la faillite de son dernier propriétaire, Royal Oak.