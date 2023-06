Un autre ancien responsable de la Legacy Christian Academy fait face à des accusations

Les allégations d'agressions à l’encontre de John Olubobokun ont été faites en 2021 et 2022, indiquent les autorités policières.

Pour l'instant, aucune des allégations n'est encore prouvée en cour.

Ce nouveau développement s’inscrit dans la continuité des allégations de maltraitance d’anciens élèves de l’établissement.

En effet, l’année dernière, plus de 50 anciens élèves de la Legacy Christian Academy, ainsi que des membres de la Mile Two Church de Saskatoon, ont témoigné de leur expérience en déclarant avoir été victimes de privations et de violences systématiques .

Ces abus incluent des actes de violence sexuelle, physique et psychologique, des cas d'isolement et des pratiques d'exorcismes à caractère homophobe, survenus entre 1995 et 2010.

Jeudi, John Olubobokun a comparu devant la cour provinciale, derrière une cloison vitrée, en présence d'environ douze anciens élèves de l'école Legacy Christian Academy.

Pendant des années et des années, nous n'avons pas beaucoup parlé de notre enfance, nous avons essayé de l'oublier, et c'est donc très encourageant d'être à nouveau ici aujourd'hui , a déclaré une ancienne élève de l'institution, Bethany Ferraro.

Bethany Feraro fait partie d'anciens élèves de la Legacy Christian Academy qui étaient présents au tribunal provincial jeudi. Photo : Radio-Canada / Travis Reddaway

D'après ses déclarations, de nombreux membres du corps enseignant de l'école avaient un comportement abusif à l’égard de leurs élèves.

J'en ai été touchée. Il s'agit d'une longue histoire d'abus [... ] , alors je veux juste montrer mon soutien en étant ici et voir comment cela se passe , a souligné la victime présumée.

La cour a accepté la remise en liberté de John Olubobokun à condition qu'il respecte l'interdiction de tout contact avec les personnes ayant des liens avec avec les plaignants. Il doit aussi respecter l'interdiction de travailler ou de faire du bénévolat auprès de mineurs.

M. Olubobokun doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 17 juillet prochain.

Appelé à se prononcer, le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan, est resté prudent dans ses commentaires, étant donné que l'affaire est actuellement en cours devant les tribunaux. Toutefois, il a souligné l’importance du travail de la justice.

Chaque fois qu'il y a des allégations de problèmes graves liés à des actions criminelles ou à d'autres actions contre des enfants, quelle que soit l'école où ils se trouvent, elles doivent faire l'objet d'une enquête , a affirmé M. Duncan

Il y a une semaine, un autre ancien enseignant et directeur de l'école Legacy Christian Academy a été inculpé de 11 chefs d'accusation d'agression armée.

Avec les informations de Jason Warick