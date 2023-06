Les biens des victimes de l’accident de Carberry offerts à un organisme de charité

Dans toute cette tragédie, c'est impressionnant de voir à quel point ces dons vont aider des gens qui ont vraiment besoin de soutien , mentionne Wayne Olson, qui est un ministre communautaire auprès de l'Église du Christ à Dauphin, au Manitoba.

Jeudi, la nourriture qui remplissait les garde-mangers et les réfrigérateurs des victimes a été remise à la banque alimentaire de Dauphin.

Pour les aliments qui ne pouvaient pas être donnés, ils ont été cuisinés et servis à des gens dans le besoin.

La banque alimentaire de cette petite communauté qui est située dans l'ouest du Manitoba est plus occupée que jamais ces dernières années, au point où les besoins en dons sont souvent criants, affirme M. Olson.

En 2003, l'Église du Christ a acheté le bâtiment, qui était un ancien pensionnat, puis l'a transformé pour aider la communauté avec une banque alimentaire et un centre de don de vêtements. Il abrite également des logements et une aire de jeux intérieure pour les enfants.

Ces derniers jours, les familles des victimes de l'accident s'y sont arrêtées avec des effets personnels à offrir.

Wayne Olson a reconnu qu'il était très ému de voir la peine des membres de famille qui venaient offrir les objets de leurs proches aux plus démunis.

Il a été particulièrement touché quand un homme est venu déposer les vêtements de sa mère.

Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire, a rappelé M. Olson. Ces gens savent que leurs proches ne pourront plus jamais porter ces vêtements , relate-t-il.

Les 16 victimes de l'accident de Carberry au Manitoba Photo : Radio-Canada

M. Olson a ajouté que les familles des victimes savent qu'à travers ces dons, leurs proches pourront indirectement continuer à soutenir la communauté de Dauphin. On l'oublie parfois, mais il faut toujours se rappeler que ce qui nous appartient peut toujours servir ailleurs si l'on en a plus besoin.

Pendant ce temps, la Fondation communautaire du district de Dauphin a lancé un fonds pour soutenir les personnes âgées en l'honneur des victimes de l'accident.

L'objectif de cette campagne est de financer des programmes, de l'équipement et des activités pour les personnes âgées.

Veillée aux chandelles en hommage aux victimes

La communauté a organisé un service commémoratif, jeudi soir, au cours duquel 18 bougies ont été allumées, soit 16 pour les personnes décédées, une pour les personnes blessées toujours à l’hôpital et une autre pour les premiers répondants qui sont intervenus sur les lieux au moment de l’accident.

Des centaines de personnes se sont rassemblées à l'église ukrainienne St. George's Ukrainian Orthodox Church de Dauphin pour une cérémonie en mémoire des victimes de l'accident de Carberry. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Toutes les places disponibles étaient occupées. D'autres sont restés debout à la périphérie de la salle.

Tout l'amour et la sagesse que les membres de votre famille ont partagés avec vous tout au long de votre vie deviennent maintenant la base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour faire face à la situation et d'aller de l'avant , a déclaré le révérend Brent Kuzyk, de l'église ukrainienne St. George's Ukrainian Orthodox Church, lors du rassemblement.

Chaque personne dans ce bus, nous la connaissons et nous la respectons en tant que membre de notre communauté et de nos paroisses. Ces gens avaient la soif de vivre et un désir de remplir leur vie d'expériences, avec la capacité trouver la joie et de créer des souvenirs avec leurs familles et leurs amis chaque fois qu'ils le pouvaient , poursuit-il.

Jeudi après-midi, la Gendarmerie royale du Canada a révélé l'identité des personnes qui n'ont pas survécu à l'accident.

Le véhicule transportait un groupe d'aînés de Dauphin et des environs vers un casino, le 15 juin, lorsqu'il est entré dans la trajectoire d'un camion semi-remorque sur l'autoroute transcanadienne près de la ville de Carberry, à quelque 190 kilomètres au sud de Dauphin.