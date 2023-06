Justin Trudeau s’envole pour l’Europe, sur fond de déchirements russes

Les déchirements internes qui secouent la Russie risquent de prendre toute la place à la table du Conseil nordique, où Justin Trudeau est l’invité spécial dimanche et lundi. Ce voyage, qui était déjà prévu, prend un virage inattendu.

La rencontre a lieu dans l’archipel des Vestmannaeyjar, composé d’îles volcaniques aux paysages dramatiques.

C’est dans cet endroit isolé que Justin Trudeau et ses homologues du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède vont mesurer l’ampleur des dernières secousses géopolitiques en Europe.

La rébellion avortée menée par le chef du groupe Wagner a pris tout le monde par surprise incluant le Canada, ses alliés et Vladimir Poutine lui-même selon Dominique Arel, professeur et titulaire de la Chaire d'études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa.

À ses yeux, cela expose une grande faiblesse, avant tout politique et aussi militaire du pouvoir russe. Maintenant, les alliés de l’ OTAN doivent évaluer l'impact possible sur l’issue de la guerre en Ukraine.

Est-ce que les Ukrainiens vont être capables de faire les brèches dans leur contre-offensive parce que peut-être l’armée russe est encore plus démoralisée avec ce qui vient de se produire? Ça va sûrement être au cœur des discussions du sommet nordique , explique le professeur.

Si ces derniers développements peuvent avoir un impact sur le champ de bataille, Dominique Arel rappelle qu’ils se déroulent aussi sur un fond d’instabilité grandissant en Russie, venant des milieux les plus réactionnaires .

Les leaders pourraient discuter d’aide supplémentaire à l’Ukraine, mais aussi du contexte sécuritaire changeant.

À la table du Conseil nordique, Justin Trudeau sera entouré de dirigeants qui ont durci le ton face à Moscou ces derniers mois. Quelles leçons pourrait-il apprendre de ses homologues des pays nordiques?

L'ambassade de Russie à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

L’Islande a annoncé qu’elle fermerait son ambassade à Moscou à compter du 1er août prochain en raison de la situation en Ukraine. Le petit pays nordique de 360 000 habitants a aussi demandé au géant russe de réduire sa représentation diplomatique dans la capitale islandaise.

Si l’Islande peut le faire, pourquoi le Canada reste-t-il assis sur ses lauriers et ne prend-il pas une approche plus musclée sur le front diplomatique? , demande Wesley Wark du Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale.

Ce printemps, la Norvège et la Finlande ont expulsé au total plus d’une vingtaine de diplomates russes soupçonnés de mener des activités d’espionnage dans leur pays. Depuis le début du conflit, le Canada a imposé des sanctions contre des centaines de personnes et d’entités russes, mais n’a expulsé aucun diplomate russe.

Un soldat russe sur l'île de Kotelny, qui fait partie de l'archipel de Nouvelle-Sibérie, situé dans l'océan Arctique. Photo : Associated Press / Vladimir Isachenkov

La contribution militaire du Canada pourrait s’inviter dans les discussions. Ottawa est encore loin de l’objectif de l’OTAN d’un budget de défense qui équivaut à 2 % de son PIB et n’a aucun plan pour y arriver. Ces derniers mois, la Norvège a décidé de se donner les moyens d’atteindre cette cible d’ici 2026.

Dépenses de défense en part du PIB en 2022 Dépenses de défense en part du PIB en 2022 Norvège 1,55% (objectif de 2% d'ici 2026) Danemark 1,39% Canada 1,27%

Nous sommes en Europe, nous sommes près de la guerre en Ukraine, il y a un sentiment d’urgence , nous explique Jon Elvedal Fredriksen, l’ambassadeur de la Norvège au Canada. Mais, il se garde bien de commenter directement la contribution canadienne. La Norvège a un plan. Et maintenant, c’est à tous les pays de respecter leurs obligations , souligne-t-il.

« Les gens sentent qu’ils sont près d’une crise sérieuse et d’une guerre qui fait rage. » — Une citation de Jon Elvedal Fredriksen, l’ambassadeur de la Norvège au Canada.

Un sentiment qui est partagé par d’autres pays nordiques.

La sécurité dans l’Arctique

Justin Trudeau doit rassurer ses partenaires. Il pourrait profiter de la rencontre pour donner un avant-goût à ses homologues de sa prochaine politique de Défense et mettre en valeur ses récents investissements.

Ottawa a notamment promis 4,9 milliards de dollars sur six ans pour moderniser et augmenter les capacités de défense continentale du NORAD . Un investissement qui permettra notamment de remplacer le Système d’alerte du Nord.

Il y a de belles annonces qui sont faites, mais ça ne se réalise pas et ça prend beaucoup de temps , constate Mathieu Landriault, directeur de l'observatoire de la politique et la sécurité de l'Arctique. Il cite en exemple le long processus de remplacement de la flotte de brise-glaces du Canada.

Depuis des décennies, les brise-glaces empêchent la paralysie en hiver de la circulation maritime dans les eaux du Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Selon Wesley Wark, le Canada doit intensifier sa présence dans le Grand-Nord pour légitimer ses revendications territoriales dans le passage du Nord-Ouest. Il explique que le Canada doit avoir la capacité de se défendre en cas d’intrusion .

Ces dernières années, Moscou a rénové et remis en fonction plusieurs de ses installations militaires dans l’Arctique.

Ça nous dit que la Russie veut être bien présente dans cette région et la dominer. Si on veut être présent dans cet océan Arctique qui va s’ouvrir, les scientifiques nous disent dans la décennie 2030, il va falloir y mettre les investissements, parce que les Russes vont y être , explique Mathieu Landriault.

La base est équipée d'une station d'épuration et de chauffage de l'eau, d'une centrale électrique, mais aussi d'une clinique, d'une salle de sport, d'un cinéma, d'un sauna et d'une église. Photo : Getty Images / MAXIME POPOV

La Chine profite de l’isolement de Moscou pour s’enraciner dans la région polaire. Des accords ont été conclus entre les deux pays en matière de surveillance maritime et de contre-terrorisme. Il y a des ententes qui sont signées entre la Chine et la Russie pour l’Arctique russe qui ne l’auraient jamais été il y a 7 ou 8 ans , souligne Mathieu Landriault.

Ainsi, le Canada et les leaders des pays nordiques auront l’occasion d’afficher un front uni en Islande.

Prélude au sommet de l’ OTAN

La rencontre islandaise sera aussi une occasion de mettre la table pour le sommet de l’ OTAN à Vilnius, les 11 et 12 juillet.

La présence de Justin Trudeau aux côtés des leaders nordiques constitue un appui politique en faveur d’une adhésion rapide de la Suède à l’Alliance, à laquelle la Turquie résiste toujours.

Je pense qu' il y a une volonté d'arrimer les discours pour envoyer un message à la Turquie […] pour dire qu'on veut que la Suède soit dans l'Alliance le plus rapidement possible , explique Mathieu Landriault.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan serre la main de la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, dans le cadre du sommet de l'OTAN à Madrid. Ankara a levé ses objections à l'entrée de ces deux pays dans l'alliance militaire. Photo : Associated Press / Bernat Armangue

Selon lui, le Canada et ses partenaires nordiques veulent renforcer une position commune en faveur d’un flanc nord complet pour l’ OTAN . Ils discuteront aussi de l’aide à l’Ukraine qui a amorcé sa contre-offensive.

Les pays doivent aussi aborder la reprise de la coopération avec la Russie au sein du Conseil de l’Arctique  (Nouvelle fenêtre) .

Au-delà des grands enjeux géostratégiques, il y a une convergence d’intérêts entre le Canada et les membres du Conseil nordique réunis en Islande. Les pays sont confrontés à des défis similaires touchant au réchauffement climatique et à la protection de l’environnement.

Le premier ministre souhaite aussi aborder la transition vers une économie verte, les énergies renouvelables et mettre en valeur sa filière des minéraux critiques.