Un planchodrome pourrait voir le jour à la Place Portage cet automne

Le parc intérieur est en cours d'aménagement dans l'ancien magasin Staples du centre commercial, situé en plein centre-ville.

Une fois qu'il ouvrira ses portes, le planchodrome sera appelé Pitikwé , qui veut dire entrez ou bienvenu en cri.

Cette initiative découle d'un partenariat entre la Manitoba Skateboarding Coalition, la Spence Neighbourhood Association et The Forks North Portage Partnership et permettra aux planchistes ( skaters en anglais) de faire de la planche à roulettes tout le long de l'année.

Le planchodrome sera aménagé dans l'ancien magasin Staples de la Place Portage. Photo : Radio-Canada

Le codirecteur de la Manitoba Skateboarding Coalition Graham Constant indique que les planchistes ont besoin d’un tel endroit. Chaque hiver, [les planchistes] doivent arrêter de [pratiquer leur sport] et attendre le printemps. Les hivers sont très longs ici, a-t-il ajouté.

En préparation pour une compétition de planche à roulettes, Erik Penton s’est rendu jusqu'à Calgary l'hiver dernier pour pouvoir s'entraîner à l'intérieur. Selon lui, la création d'un parc intérieur pourrait inciter de nombreux jeunes à améliorer leurs compétences et pourrait produire des planchistes de haut niveau.

Toutes les personnes et toutes les roues sont les bienvenues

Il n’est pas anodin que le nom choisi pour le planchodrome soit Pitikwé .

« Pitikwé, c’est une manière d’accueillir les gens chez soi lorsqu’on entend cogner à la porte. » — Une citation de Graham Constant, codirecteur de la Manitoba Skateboarding Coalition

Cette initiative arrive après que la seule autre installation intérieure de la sorte à Winnipeg, The Edge Skatepark, ait été montrée du doigt l'année dernière pour des politiques que de nombreux planchistes jugeaient discriminatoires.

Une coalition de planchistes LGBTQ manitobains faisait alors front commun contre l’organisme qui supervise ce planchodrome, Youth for Christ Winnipeg.

Le groupe derrière Pitikwé Skatepark tient à ce que celui-ci convienne aussi à d'autres types de roues. En plus des planches à roulettes, les trottinettes, les patins à roulettes et les BMX pourront également profiter de ce terrain de jeu intérieur.

Graham Constant fait du skateboard sur l'avenue Portage, près de l'endroit où le projet de skatepark est en train de prendre forme. Photo : Radio-Canada / Prabhjot Singh Lotey

La Manitoba Skateboarding Coalition, espère que le planchodrome sera ouvert d'ici l'automne.

À l'heure actuelle, elle recueille des fonds par l'entremise de GoFundMe et de la Spence Neighbourhood Association. Elle bénéficie également d'un soutien financier de la part de The Forks North Portage Partnership.

Même si les plans du parc sont encore en cours d'élaboration, Graham Constant estime que la taille de l'espace devrait permettre une bonne variété de structures.

On ne peut pas nécessairement y mettre une demi-lune, mais on peut mettre quelques rampes, rails et obstacles de taille décente , a-t-il déclaré.

True North Real Estate Development dispose actuellement d'une option d'achat sur le centre commercial. L'entreprise prévoit un réaménagement radical de l'espace qui le transformerait en un campus communautaire au centre-ville. Le plan de réaménagement de True North pour Portage Place suscite un optimisme prudent.

L'avenir à long terme du planchodrome de la Place Portage est incertain, mais Charla Smeall, une autre membre de la Manitoba Skateboarding Coalition, se dit optimiste quant à son intégration dans les plans du centre commercial.

Je pense personnellement que ça correspond parfaitement à tout ce que nous avons vu et à tout ce qui a été proposé dans les médias jusqu'à présent. alors nous avons bon espoir qu'on pourra s'arranger , a-t-elle déclaré.

En attendant la grande ouverture, qui est prévue pour l’automne, la Manitoba Skateboarding Coalition tiendra des journées portes ouvertes et des séances informelles en juillet.

Avec les informations de Joanne Roberts, Nolan Kehler et Matt Humphrey