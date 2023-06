Saguenay accueille environ 2000 personnes de la communauté de Mistissini

Les résidents ont évacué la communauté vendredi matin en raison d’un feu de forêt situé à proximité et de la fumée qui doit devenir de plus en plus dense dans les prochains jours. Ils seront accueillis en après-midi à l'École secondaire Kénogami à Jonquière, qui a une capacité de 1200 personnes.

Six autobus ont pris la direction de Saguenay.

Des intervenants seront sur place pour offrir un soutien psychosocial. Des évacués pourraient aussi être dirigés à la Polyvalente de Jonquière. Le site pourra recevoir 500 personnes supplémentaires, si l’autre établissement atteint sa pleine capacité.

La Ville de Saguenay indique que 1300 membres de la communauté de Mistissini sont ciblés par l’ordre d’évacuation émis jeudi. Environ 600 personnes, essentiellement des personnes âgées et des personnes plus vulnérables, avaient déjà été évacuées plus tôt cette semaine vers Québec.

Logistique

Saguenay doit déployer une logistique plus importante qu'il y a environ deux semaines, lorsque 400 personnes d'Oujé-Bougoumou avait été accueillies.

La plupart du matériel d'il y a deux semaines était resté ici. On a fait venir du matériel supplémentaire, des lits supplémentaires qui sont en route actuellement, donc on peut en installer quand même 1000 dans un premier temps-là tout de suite, très rapidement. On a 1000 supplémentaires qui ont été commandés, qui est snot cours de livraison donc au plus tard demain , a indiqué la porte-parole de la Ville de Saguenay, Isabell Roberge.

Concernant la nourriture, la Ville dit avoir des ententes avec des restaurateurs et des traiteurs. Des camions-restaurants seront aussi sur place samedi.

La porte-parole pour la Ville de Saguenay, Isabelle Roberge. Cette évacuation demande plus d’organisation pour la Ville que celle d’Oubé-Bougoumou, car elle doit se préparer à accueillir 2000 personnes. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Feux toujours en activité

L’incendie de forêt qui menace la communauté de Mistissini est toujours non maîtrisé. La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) a indiqué vendredi que ce feu fait plus de 37 000 hectares et que 86 pompiers combattent le brasier au sol. La SOPFEU ajoute qu’une surveillance accrue du comportement du feu est faite.

À Chibougamau, le feu qui a forcé l’évacuation de toute la ville il y a une dizaine de jours est lui aussi toujours non maîtrisé. Sa superficie est désormais de plus de 152 000 hectares.

Notre équipe surveillera de près ce feu aujourd’hui en raison de la météo et des vents qui pourraient changer de direction. Il y aura des interventions sur des zones du feu et des missions d’avions-citernes si la météo est favorable , a écrit la SOPFEU sur sa page Facebook­.

Ce n'est pas la première fois que Saguenay est sollicitée pour accueillir une communauté éprouvée par les feux de forêt depuis le début du mois. Des évacués d'Oujé-Bougoumou ont été hébergés pendant quelques jours au Cégep de Chicoutimi avant de pouvoir retourner chez eux.

Avec les informations de Gabrielle Morissette