Les différences culturelles liées à la sexualité

Lisa Wright est d’origine iranienne et son mari Derick, d’origine jamaïcaine. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Lisa Wright, est d’origine iranienne et son mari Derick, d’origine jamaïcaine. Tous deux perçoivent la sexualité selon les valeurs qu’ils ont héritées de leur propre culture.

Dans mon pays, les femmes sont couvertes de la tête aux pieds , explique Lisa lorsqu’elle aborde les différents aspects culturels liés à la sexualité dans son couple.

Les danseuses au défilé du carnaval caribéen de Toronto Caribana sont reconnues pour leurs tenues légères. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Avez-vous déjà assisté à Caribana? , demande-t-elle avec un fou rire. Les festivités sont une exhibition du corps. C’est à ce genre de liberté corporelle que mon mari est habitué dans sa culture.

« C'est contraire à la religion musulmane d’exposer les parties de son corps. » — Une citation de Lisa Wright, Torontoise d'origine iranienne

De son côté, son mari qui a immigré au Canada en 1997 à l’âge de 14 ans parle des ajustements qu'il a dû faire pour apprendre le langage d'amour de sa femme parfois absent, surtout en présence de leurs trois garçons.

Je suis une personne plus ouverte à la sexualité que ma femme et j’aime les gestes d’affection , confie Derick lorsqu’il explique les distinctions culturelles lorsque vient le temps de démontrer son attachement.

Lorsque je rentre du travail, je veux essentiellement la toucher, l’étreindre, me coller, la caresser, mais elle me dit catégoriquement : " Non! Non! Non! " , précise-t-il avec un brin d’humour.

Dans ma culture, on ne se touche pas en public, encore moins devant les enfants , riposte Lisa qui a immigré au Canada avec ses parents lorsqu’elle avait 5 ans. Si on le fait, c’est vite considéré comme obscène et inapproprié.

«En raison du mélange unique de cultures de nos enfants, nous recevons souvent des commentaires positifs sur la beauté de nos enfants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur», dit Lisa Wright. Photo : Lisa Wright

Aujourd'hui, le couple torontois amoureux depuis l’école secondaire et marié depuis 15 ans accepte et comprend mieux les différences de chacun dans la façon d’exprimer leur affection par le toucher.

Élever des enfants avec trois cultures

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Ils sont unis par les liens du sang et ont un mélange de trois cultures. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Pamela Lee est d'origine Chinoise en couple avec Andrew Martins, un Portugais.

« C’est une combinaison particulière et les gens sont surpris de nous entendre parler aux enfants dans nos langues respectives. » — Une citation de Pamela Lee, Torontoise d'origine chinoise

De nombreux parents choisissent de ne pas transmettre leur langue parce que l'éducation bilingue ou trilingue est un défi et parfois ils ont peur que cela ne cause un retard de langage chez l’enfant , ajoute-t-elle.

Son mari renchérit en confirmant qu’ils ont commencé à enseigner l’anglais, le chinois et le portugais aux petits dès la naissance avec des mots simples et courants, et des phrases courtes .

Pamela et Andrew qui se sont rencontrés lors de leur étude universitaire à Toronto expliquent également comment ils construisent des références culturelles pour leurs deux enfants, Sébastian et Eleanor.

Nous célébrons le Nouvel An chinois en famille , affirme Pamela.

La famille Lee Martins en vacances à Aveiro au Portugal. Photo : Pamela Lee

Nous avons aussi visité plusieurs fois le Portugal afin de permettre aux enfants de découvrir mon pays d'origine et de s'imprégner de la langue , poursuit son mari.

« Vivre dans une ville multiculturelle permet à nos enfants d'être plus facilement acceptés par la communauté pour ce qu'ils sont, sans être jugés ou mis à part. » — Une citation de Pamela Lee

Le garçon de 10 ans est fier de son identité ontarienne, chinoise et portugaise.

Mes amis d'école savent que je suis Portugais et Chinois , dit Sébastian avec enthousiasme lorsqu’il exprime sa fierté d'être trilingue en plus d'apprendre le français alors que ses parents ne sont que bilingues.

Un de mes amis d’école est Brésilien. Nous nous parlons parfois en portugais , sourit-il.

Sa petite sœur de 8 ans ne cache pas son appétit pour les plats traditionnels.

Nous mangeons toujours un mélange des deux cuisines , enchaîne Eleanor avec timidité.

J’adore les nouilles chinoises. Et le poulet grillé et la tarte aux œufs portugais (pasteis de nata) , s’exclame-t-elle.

Pour le couple marié depuis 13 ans, la transmission de leurs coutumes est tellement importante qu'ils le font naturellement tout en respectant les croyances de chacun.

Mariage de coeur... et de saveurs

Karla Diaz est d'origine péruvienne et Stéfano Petti, d'origine italienne. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Stéfano Petti est doué pour faire des pâtes et de la pizza. Karla Diaz cuisine des mets péruviens, mais le plus souvent les plats de madame l'emportent sur ceux de monsieur.

Je lui ai fait découvrir beaucoup de plats italiens , précise le propriétaire d’un magasin de pâtes fraîches et d'aliments raffinés dans le quartier Junction, à l'ouest du centre-ville de Toronto. Mais, ma copine prépare des plats d'inspiration péruvienne avec des produits italiens.

La Péruvienne précise à son tour une particularité qui enrichit leur couple : la dimension folklorique des rassemblements festifs familiaux tournant souvent en un joyeux mélange de cultures avec des mets et de la danse traditionnelle.

Selon Stéfano Petti, il y a un sentiment de fierté de vivre en plein cœur d’une ville comme Toronto reconnue pour son brassage culturel.

« Si nous avons envie d'un certain type de nourriture en pleine nuit, nous allons la trouver à distance de marche. » — Une citation de Stéfano Petti, Torontois d'origine italienne

Cependant, Stéfano et Karla reconnaissent tous deux que leurs différences culturelles se heurtent parfois à leurs caractères lorsqu’ils communiquent.

On dit que les Italiens ont la testa dura (tête dure ou têtus) et que les Latinas parlent fort lorsqu’elles sont en colère , indique Stefano avec un brin d’humour pendant que Karla hoche la tête en signe d’approbation.

Selon Stéfano et Karla, le mariage ne se fait pas seulement entre deux personnes, mais entre deux familles. Photo : Gracieuseté : Karla Diaz

Toujours selon lui, les choses se compliquent aussi parfois lorsque les parents ne sont pas en faveur d'une union mixte.

Ma grand-mère voulait que j'épouse une Italienne , avoue Stéfano. Même attente du côté des parents de Karla afin qu’elle marie quelqu’un de la même nationalité qu’elle.

Mais, en amour, nous ne choisissons pas, c’est le cœur qui décide , lance Stéfano avec un fou rire.

Le charme d'être ensemble, c’est aussi le fait que nous sommes pareils et différents en même temps , conclut Karla.

Toronto et le multiculturalisme

Diane Pacom, professeure émérite à l’École d’études sociologiques de l’Université d’Ottawa, indique que les familles mixtes changent le visage de Toronto.

Diane Pacom est professeure émérite à l’École d’études sociologiques de l’Université d’Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il y a des côtés positifs incroyables à la diversité, ne serait-ce que sur le plan affectif et intellectuel , souligne la sociologue qui vient d’une famille multiculturelle qui a souvent voyagé.

« Avec des parents de deux cultures différentes, les enfants grandissent dans un espace culturel enrichissant et s'impregnent d'une diversité affective favorisant une forte estime de soi. » — Une citation de Diane Pacom, professeure émérite à l'École d'études sociologiques de l'Université d'Ottawa

Elle note que les compromis sont parfois difficiles.

Mais, ne nous leurrons pas , insiste-t-elle. Ça demande des années d'adaptation et certainement de faire des deuils lorsqu’on se plonge dans une culture qui n'est pas la nôtre. C'est un processus qui est long et qui n’est pas facile.