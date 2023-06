Trois classes de maternelle 4 ans n’ouvriront pas à Granby et Sutton

Trois classes de maternelle quatre ans n'ouvriront pas à la prochaine rentrée dans la région de Granby et de Sutton. Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs explique que cette décision a été prise en raison d'un manque d'enseignants.

Ça a été une surprise. Je ne l’ai pas vu venir et les parents non plus. C’est ce qui explique la mobilisation des parents actuellement , indique le maire de Sutton, Robert Benoît.

Robert Benoit est candidat à la mairie de Sutton. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

À l’école primaire de Sutton, neuf enfants étaient inscrits pour la rentrée de septembre dans la classe de maternelle quatre ans, qui était ouverte depuis deux ans. Quelques mois avant la rentrée scolaire, plusieurs parents doivent faire des pieds et des mains pour tenter de trouver une alternative.

Une rencontre est prévue entre mercredi prochain entre des représentants du comité de parents de l’école et le directeur général du Centre de services scolaire, Éric Racine. Je ne crois pas que les parents soient convaincus, et loin de là, qu’il est nécessaire de fermer les maternelles quatre ans pour essayer de trouver une solution à la pénurie générale d’enseignants , explique le maire de Sutton.

Robert Benoit, qui participera aussi à la rencontre, espère pouvoir obtenir des réponses à ses questions.

« Idéalement, nous allons trouver un compromis. » — Une citation de Robert Benoît, maire de Sutton

Les parents affectés par la fermeture songent à se tourner vers le centre de la petite enfance, mais celui-ci est petit et manque de places, selon le maire de Sutton. La liste d’attente serait déjà longue.

Assez d’argent, pas assez d’enseignants

M. Benoît précise que le centre de services a un budget pour 18 classes de maternelle quatre ans. En fermer, et en fermer une qui fonctionne bien à Sutton, ce n’est pas la meilleure solution. Les infrastructures, le personnel en place et la réputation de l’école de Sutton sont appréciés.

Il y aura donc huit classes ouvertes à la prochaine rentrée scolaire.