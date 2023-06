Du matériel d’éducation sexuelle qui dérange le ministre de l’éducation saskatchewanais

Il demande aussi aux divisions scolaires de suspendre toute présentation à venir sur la santé sexuelle avec Planned Parenthood Regina.

Lundi dernier, des membres de Planned Parenthood se sont rendus à l'école secondaire Lumsden pour présenter un exposé à une classe de santé de 9e année, indique un porte-parole de la Division scolaire Prairie Valley.

Le programme aborde de nombreux aspects de la santé sexuelle, tels que les infections sexuellement transmissibles et les rapports sexuels protégés. La présentation était conforme au programme d'études, a précisé le porte-parole.

Après la présentation, l'exemplaire d'un jeu de cartes intitulé Le sexe de A à Z , avait été laissé sur la table.

Un élève a récupéré ce jeu qui inclut des bandes dessinées expliquant en détail et de manière graphique divers sujets incluant certaines identités et certains actes sexuels.

J’estime, en tant que ministre de l’Éducation et en tant que parent, que le matériel en question n'a absolument pas sa place dans une salle de classe , a déclaré M. Duncan.

« Nous voulons nous assurer que ce matériel ne fera pas partie des ressources qui seront fournies aux élèves. Je veux m'assurer que le ministère de l'Éducation entreprend également un examen de nos propres informations pour s'assurer qu'elles sont appropriées et adaptées à l'âge ciblé des élèves. » — Une citation de Dustin Duncan, ministre de l'Éducation

La directrice générale de l’organisme Planned Parenthood, Julian Wotherspoon, s'est dite déçue de cette décision.

Selon elle, la présentation avait été approuvée par l'enseignant. Elle reconnaît cependant que d'autres documents ont été apportés, comme matériels de soutien à la présentation.

La Division scolaire Prairie Valley et Julian Wotherspoon ont déclaré que le matériel ciblé par Dustin Duncan n'était pas lié à la présentation proprement dite.

Le Comité sida de Toronto (AIDS Committee of Toronto ) est le créateur de ce jeu de carte. Un porte-parole de l'organisme explique que les cartes sont des ressources destinées aux jeunes gais, bisexuels et queers âgés de 18 à 29 ans, afin de compenser le manque d'éducation sexuelle pour les personnes non hétérosexuelles.

Les soutiens doivent servir de guide pour aider les jeunes à rester en sécurité lorsqu'ils font des expériences, a déclaré le porte-parole.

Selon M. Duncan, la suspension des présentations de Planed Parenthood dans les écoles restera en vigueur jusqu'à ce que la révision du ministère soit terminée. Bien qu'un calendrier n'a pas été fourni, il s'attend à ce que cette revue du ministère soit complète avant la prochaine rentrée scolaire.

Il s'agira notamment d'examiner le processus d'agrément des intervenants et de veiller à ce que les ressources et le matériel publiés par le ministère soient adaptés à l'âge des participants, a-t-il précisé.

M. Duncan souhaite également trouver un moyen pour que les écoles informent les parents de la date à laquelle l'éducation sexuelle sera enseignée aux élèves et des sujets abordés. Cela permettra aux parents d’avoir leur mot à dire sur les contenus offerts à leurs enfants, selon lui.

Avec les informations de Nicholas Frew