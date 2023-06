L’Île-du-Prince-Édouard va former plus de fonctionnaires pour combattre les feux de forêt

Si tous finissent la formation, le nombre d’agents de lutte contre les incendies quadruplerait sur l’île. Ils sont actuellement 12.

Lors des incendies qui ont ravagé la Nouvelle-Écosse au printemps, la province a lancé un appel à son personnel pour connaître ceux qui pourraient être intéressés par cette formation.

L’objectif initial est de renforcer les capacités de protection et de soutien des communautés locales , selon Steven Myers, le ministre de l’Environnement, de l’Énergie et des Changements climatiques. Cela permet aussi de répondre rapidement aux besoins partout au Canada.

La province ne s’attendait pas à un engouement aussi important. Elle espérait pouvoir former tout le monde à l’automne mais devra mettre en place une seconde cohorte qui sera formée en 2024.

La priorité sera donnée aux fonctionnaires qui sont pompiers volontaires, aux membres des communautés autochtones et des groupes racisés.

Apprendre à sauter d'un hélicoptère en marche

Tous ceux qui ont postulé ne seront pas nécessairement formés. L’apprentissage requiert d’être en bonne forme physique et prévoit notamment d’apprendre aux agents à sauter d’un hélicoptère en marche.

Les agents qui seront admis à la formation auront 10 jours d’apprentissage mené par la province avec l’aide de l’Organisation de mesures d'urgence. Les stagiaires seront encadrés par des agents de lutte contre les feux de forêt expérimentés quand ils feront face à des situations réelles.

Un panneau qui indique le risque extrême de feux de forêt au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Au fur et à mesure que chaque individu démontre sa capacité à opérer dans des situations plus complexes, il se verra confier des responsabilités et une formation plus importantes , assure un porte-parole de la province dans un courriel envoyé à CBC .

22 semaines de formation pour les pompiers volontaires

En Ontario, la province fait appel à des entreprises privées pour former les agents de lutte contre les incendies sur 5 jours.

C’est une formation de base pour les préparer, l’apprentissage se poursuit ensuite pendant le reste de leur carrière , explique Dave Cowan, un formateur de Fire1, un groupe qui assure la formation des pompiers de North Bay, en Ontario.

Des brigades de pompiers de la région appuient les recherches menées le long de la côte. Photo : CBC/Brian Higgins

Les pompiers professionnels de l’Île-du-Prince-Édouard doivent eux suivre un programme de 22 semaines au sein du Holland College dont un stage de huit semaines où ils apprennent à maitriser des feux de maisons, de voiture entre autres. Des incendies bien différents de ceux de forêt.

Cette initiative est financée par un programme de prévention des incendies de 550 000 $ annoncé dans le budget 2023. Il inclut également l’achat de nouveaux équipements pour les pompiers volontaires et de drones pour mieux comprendre la propagation du feu.