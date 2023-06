L'essor d'applications mobiles contre le gaspillage alimentaire dans les épiceries aurait un effet néfaste, selon plusieurs organismes. Les dons et les denrées envoyées aux banques alimentaires s'amoindrissent.

Depuis quelques années, des plateformes comme FoodHero,Flashfood ou Too Good To Go permettent aux épiciers de vendre au rabais certaines denrées en surplus ou presque périmées qui se seraient autrement retrouvées à la poubelle.

Cela permet aux épiceries de diminuer leurs pertes, le gaspillage et aux clients d'économiser.

L'application mobile FoodHero est offerte dans plus de 200 épiceries IGA. Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

Or, il y a une conséquence négative, car des organismes d'aide alimentaire reçoivent moins de denrées de la part d'épiceries.

L'impact varie d'une région à l'autre. Chez Moisson Beauce, cette compétition fait mal.

Les dons qui nous étaient habituellement donnés [par les épiceries] sont vendus à 20, 30 % de rabais, ce qui fait en sorte qu'on voit une diminution des dons , constate Marie Champagne, directrice générale de l'organisme basé à Saint-Georges.

Marie Champagne est directrice générale de Moisson Beauce. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Moisson Beauce

Les partenariats entre supermarchés et applications de lutte contre le gaspillage ont complètement changé le milieu de l'aide alimentaire, constate-t-elle.

Si les applications ne sont pas le principal problème auquel doivent faire face les banques alimentaires, elles font toutefois partie de l'équation dans un contexte économique inflationniste.

À pareille date par rapport à l'an dernier, Moisson Beauce dit recevoir 32 % moins de dons, mais 27 % de demandes d'aide en plus pour des paniers alimentaires.

À l'heure où les réserves de nourriture de Moisson Beauce et d'autres organismes sont à un stade critique, elles invitent les citoyens à faire un don à leur banque alimentaire locale.

« Plateformes publicitaires »

L'impact est moins ressenti chez Banques alimentaires du Québec, où 15 % des dons de nourriture proviennent des épiceries et des supermarchés selon le plus récent bilan de l'organisme.

En 2022-2023, le programme de récupération en supermarchés a permis de donner 6,6 millions de kilos de denrées au réseau des banques alimentaires du Québec.(Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le directeur général Martin Munger estime que le don moyen fait par chaque épicerie est en baisse d'environ 5 %. Il n'est pas en mesure de chiffrer l'impact des applications anti-gaspillage sur les dons, mais reconnaît que celles-ci ont un impact sur l'approvisionnement des banques.

« Les plateformes c'est des bons outils. Tant mieux si ça permet à des gens de se nourrir pour moins cher, mais en bout de ligne c'est des plateformes publicitaires. » — Une citation de Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec

Il croit que les banques alimentaires sont un bon moyen pour nourrir les gens et éviter le gaspillage de denrées.

Pas nuisibles

Les entreprises privées derrière les applications n'estiment pas nuire aux banques alimentaires.

C'est à peu près un million de dollars [de nourriture] par épicerie chaque année qui est jeté. FoodHero a été fondé pour adresser ce problème-là, vraiment pas pour enlever de la nourriture aux banques alimentaires , note Renaud LeBlanc, directeur général de FoodHero.

Des centaines de milliers de canadiens souffrent d'insécurité alimentaire (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L'entrepreneur estime que son application fait partie d'un écosystème qui permet de lutter contre le gaspillage et l'insécurité alimentaire.

Il est possible que certaines banques alimentaires régionales aient vu une diminution qui peut être liée à une plateforme comme la nôtre , concède-t-il. Toutefois, M. Leblanc croit que l'implantation de FoodHero a incité les entreprises à revaloriser leurs produits invendus, en installant plus de congélateurs, notamment.

Même son de cloche chez Too Good To Go, l'entreprise torontoise juge que son modèle d'affaires diffère des banques d'aide.

Too Good To Go va vraiment se concentrer sur des petits volumes d'invendus, imprévisibles, qui ont aussi une durée de vie assez courte , soutient Nicolas Dot, gestionnaire en relations publiques au sein de l'entreprise. Les banques alimentaires vont plutôt se concentrer sur des gros tonnages, du gros volume.

Too Good To Go dit collaborer avec plusieurs organismes, dont Moisson Québec, en fournissant des liens vers les sites internet directement sur leur application, et en invitant la population à faire des dons.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault et Philippe Grenier