Les Saguenéens de Chicoutimi retrouvent leur ancien logo

La formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en a fait l’annonce vendredi par voie de communiqué, quelques jours après une rencontre entre les gestionnaires des Sags et les membres du conseil municipal de Saguenay tenue le 14 juin. La Ville est propriétaire du club de hockey.

Les Sags reviendront donc à l’écusson sur lequel est écrit le nom de l’équipe en lettres attachées ainsi que le nom de Chicoutimi. Ce logo a été utilisé de 2000 à 2022. Quant au logo du 50e, il sera désormais visible sur le troisième chandail de l’équipe. La décision a été avalisée par le conseil municipal de Saguenay.

Les Saguenéens utiliseront maintenant cet uniforme comme troisième chandail. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

La direction des Sags aurait cependant préféré conserver le nouveau logo qui comprend un S gris représentant le fjord et ses parois, mais sans aucune écriture. Ils estiment que les partisans s’étaient approprié la nouvelle image. Il sera d'ailleurs toujours possible de se procurer des produits à la boutique à l'effigie du logo du troisième uniforme.

Après avoir vu l’opinion publique se transformer au fil des mois envers le nouveau logo, la direction des Saguenéens aurait préféré garder le nouveau logo comme logo officiel et l’ancien logo sur le 3e chandail , mentionne la direction par voie de communiqué.

Malgré tout, les Saguenéens se disent heureux que l’image de marque du 50e soit préservée pour les années à venir.

Avec l’engouement marqué des partisans pour les produits dérivés qui est corroboré par des ventes records à la boutique lors de la dernière saison et l’opinion favorable grandissant de mois en mois du public envers ce nouveau logo, il était important de préserver ce logo épuré. Le chandail gris quant à lui, sera gardé dans la rotation et deviendra le 4e chandail. Quelques autres équipes de la LHJMQ utilisent quatre chandails bon an, mal an , a souligné la direction.

Le camp d’entraînement débutera le 14 août prochain avec notamment l’arrivée des quatre choix de première ronde du dernier repêchage.