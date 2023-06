La SQ surveillera les automobilistes pour la Fête nationale du Québec

La Sûreté du Québec (SQ) augmentera sa présence sur les routes à l’occasion des longs congés de la Saint-Jean-Baptiste et de la fête du Canada.

La présence policière sera accrue entre les 23 et 25 juin, ainsi qu’entre le 30 juin et le 2 juillet. Durant ces périodes l’an dernier, la SQ dénombrait neuf collisions mortelles sur l’ensemble du territoire québécois.

Les agents cibleront particulièrement les excès de vitesse et la consommation d’alcool ou de drogue au volant.

5000 constats d’infraction en une journée

Mardi, une opération nationale en matière de sécurité routière a été menée par la SQ et 28 corps policiers municipaux. Durant cette seule journée, 5000 constats d’infraction ont été remis, précise l'organisation par communiqué.

Les contraventions concernaient principalement la vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité et l’utilisation du téléphone cellulaire au volant.

La SQ rappelle qu'excéder la limite de vitesse ne permet de gagner qu'entre deux et quatre minutes pour un trajet de 10 à 20 kilomètres. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Cette opération et celles à venir durant les jours fériés s’inscrivent dans une plus large campagne de la SQ , soit la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026. Celle-ci vise à diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves.

Les 75 jours les plus meurtriers

La saison estivale qui s’étire de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du Travail est le théâtre de plusieurs décès routiers au Québec. Selon CAA-Québec, les vacances d’été font partie des 75 jours les plus meurtriers de l'année.

Pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, six des neuf décès routiers en 2022 sont survenus durant cette période, soit 67 %. Cette proportion est la plus élevée du Québec, selon le bilan routier de la Société de l’assurance automobile du Québec.

La Côte-Nord a elle aussi connu ses pires moments durant les vacances : 40 % des décès, soit six sur 15, ont été dénombrés lors de la saison chaude.

Le Bas-Saint-Laurent semble avoir été épargné, alors que quatre personnes sur 16, soit une proportion de 25 %, ont perdu la vie sur les routes de la région.