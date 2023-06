Situation financière précaire pour des évacués de Lebel-sur-Quévillon

Une soixantaine y sont hébergés alors qu'on a servi le repas à plus de 120 personnes.

Les autres citoyens auraient pour la plupart trouvé refuge chez des amis ou de la famille.

La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour affirme que son administration a tout mis en place pour assurer la prise en charge des évacués.

On a redéployé toute notre équipe pour se rendre à notre centre d'accueil d'urgence. Il s'agit de monter des lits, organiser des repas et tout, comme on avait fait le 2 juin dernier , indique la mairesse.

Les feux ne menacent pas nécessairement la ville ou les infrastructures, mais davantage les voies d’accès de la route 113.

Le feu de Lebel-sur-Quévillon s'est maintenant propagé sur plus de 400 000 hectares de forêt. Photo : Capture d'écran : SOPFEU

Le maire Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, s'inquiète pour ses citoyens qui assument les coûts économiques d'une nouvelle évacuation.

Guy Lafrenière demande maintenant de l’aide du gouvernement puisque plusieurs citoyens sont à bout de ressources.

Les commerces ont besoin d'aide financière et chez les citoyens, il y en a beaucoup hier qui étaient en pleurs. Ils partent à l'extérieur avec 0 $ dans leurs poches, certains n'ont pas de véhicule. Toute la population n'a pas travaillé depuis un minimum de 3 semaines, puis y' a personne qui va travailler demain matin. En plus de ne pas être chez toi, ces problèmes financiers, avec le loyer qui entre pareil, tous les paiements qu'on continue... , a partagé le maire Guy-Lafrenière.

Le désarroi gagne plusieurs évacués qui sont hébergés au Centre sportif Fournier de Val-d'Or qui sont en attente de l'aide promise par les autorités. Nous les immigrants, on ne reçoit pas de salaire, on n'a rien, on n'a rien , confie un travailleur étranger.

On attend le chômage, encore. On a une famille à nourrir , enchaîne un autre.

Un troisième se dit impatient devant l'aide promise qui tarde à arriver. Depuis le 2 juin, on se fait trimballer de tous bords tous côtés. Le gouvernement ne nous a pas envoyé une cenne. Il y en a qui en ont eu, mais pas tout le monde. Là, ça fait déjà 1000 piastres de gaz de dépenser. Les gens ont perdu leur job, ils ne travaillent plus, les paies ne rentrent plus .

Le maire de la municipalité a confirmé vendredi matin que les citoyens vont avoir droit à un deuxième versement d'indemnité de 1500 $. Étant donné que c'est une deuxième évacuation totale, vous avez le droit de faire la demande pour une deuxième fois pour le 1500 $, a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.

De l'incertitude côté météo

Environnement Canada ne prévoit pas de précipitations avant le début de la semaine prochaine.

Les quelques précipitations prévues samedi dans tout le secteur vont provoquer des averses mais des risques d'orages isolés aussi. Tout ça, ça sera rien pour aider la cause, parce que ça va être très isolé, même que ça reste préoccupant à cause de la foudre qui pourrait survenir et la végétation est déjà très sèche , insiste Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

On est beaucoup plus confiant de recevoir de la pluie pour ce qui est des secteurs de l'Outaouais, du Pontiac, du Témiscamingue [...] On est juste un peu moins confiant jusqu'où, au Nord, ces précipitations pourraient s'étendre. Il y a vraiment une très grande divergence lorsqu'on regarde les différents guides qu'on utilise pour prévoir la météo, donc ça nous donne un niveau de cofinance plus faible [...] On est conscient que les feux sont plus au Nord et c'est pour ça qu'on ne veut pas non plus donner trop d'espoir. On veut être réaliste et parler avec la science, donc la science nous dit de nous garder une petite gêne, il y a encore de l'incertitude , insiste le météorologue.

Un panache de fumée émane de la forêt à proximité de la rivière Bell, dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pépin

Dans sa mise à jour quotidienne, la Sopfeu indique que les conditions météorologiques actuelles provoquent un assèchement très important de la végétation, un situation qui a des impacts importants sur l’activité des feux existants, qui reprennent de la vigueur et progressent de façon significative dans certains cas.