Les 50 fermes du regroupement Souvenirs de cueillette ont lancé leur huitième saison d’autocueillette jeudi. Les amateurs de fruits et de légumes frais peuvent se rendre dans les fermes de la région à compter de cette fin de semaine pour cueillir la fleur d’ail, la fraise et la camerise.

La vice-présidente du Conseil de l'industrie bioalimentaire de l'Estrie (CIBLE) et propriétaire de la ferme St-Élie, Andrée-Anne Fisette, est optimiste en ce début de saison. Je crois que l’engouement pour l’achat local, renforcé par l’inflation et la pandémie, est toujours présent. J’espère que les gens prennent également conscience de l’importance de l'agrotourisme. On ne cueille plus seulement pour avoir de grosses quantités ou pour sauver des sous, mais pour faire un retour à la terre, pour profiter d'un moment à la campagne.

« Les champs sont magnifiques. La température de la fin de semaine sera très belle, donc ça va être un très bon début de saison pour l’autocueillette. » — Une citation de Andrée-Anne Fisette, vice-présidente du CIBLE

Pour la première fois cette année, il sera possible de cueillir des fines herbes à la ferme Libella.

L’autocueillette de fines herbes est très peu offerte et n’est pas dans nos habitudes au Québec. Les fines herbes sont faciles à cueillir et la fraîcheur est primordiale lorsque les gens les achètent. Lorsque nous cueillons nos fines herbes, les arômes qui s’en dégagent sont un réel bonheur! , exprime Charlene Audrey Chouinard, de la Ferme Florale Libella, via un communiqué.

Quand frappe le manque de main-d’oeuvre

La pénurie d'employés touche aussi les producteurs de fruits et de légumes, qui manquent parfois de bras pour les récoltes. Andrée-Anne Fisette invite les gens à pratiquer l’autocueillette pour pallier ce problème. Il y a certains producteurs qui ne comptent que là-dessus. C’est important d'avoir des cueilleurs parce que des fois, on n'est pas en mesure de tout cueillir. Lorsque les clients viennent, non seulement ça permet de récolter les fruits, mais ça assure également une vente supplémentaire à l'entreprise.

Les premières variétés de fraises sont disponibles dès la fin du mois de juin pour l'autocueillette. Photo : Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie