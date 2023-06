Au lendemain de l'annonce de l'adoption, par les deux Chambres du Parlement canadien, du projet de loi C-18 visant les contenus journalistiques partagés sur les plateformes de Facebook, Google et autres, le président du quotidien La Presse, Pierre-Elliott Levasseur, juge que cette nouvelle étape est « une victoire » pour son média, d'abord, mais aussi pour quantité d'autres acteurs du milieu.

De passage sur les ondes de Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première, M. Levasseur a reconnu que des ententes avaient déjà été conclues entre Facebook et plusieurs médias canadiens, par exemple – notamment le Toronto Star, ou encore Le Devoir –, mais qu'il y avait encore loin de la coupe aux lèvres.

Le projet de loi C-18 est une victoire pour nous, parce que cela va forcer Google et Meta [la maison-mère de Facebook, NDLR] à négocier la "juste valeur marchande" des contenus journalistiques publiés sur leurs réseaux, a-t-il souligné.

Cela faisait des années que La Presse tentait de s'entendre avec les deux géants du numérique, a rappelé M. Levasseur. En vain.

Ce sont Google et Facebook qui décident, en ce moment, qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Ce sont eux qui, unilatéralement, ont décidé qu'ils allaient conclure une entente avec Le Devoir, avec le groupe CN2i, ou avec le Toronto Star, mais nous, à La Presse, on était en discussion avec certains joueurs, puis, tout d'un coup, ils ont décidé qu'ils mettaient fin aux discussions, sans aucune explication , a-t-il ajouté.

C'est le cas, également, pour beaucoup d'hebdos à travers le pays : ils n'ont pas d'entente. C'est Google et Facebook qui décident si oui ou non un média d'information aura une entente.

« Avant la menace du projet de loi C-18, il n'y avait aucune entente au Canada. » — Une citation de Pierre-Elliott Levasseur, président de La Presse

Toujours au dire de M. Levasseur, le contenu des ententes déjà conclues entre les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) et les médias est confidentiel.

Jeudi, après l'annonce de l'adoption du projet de loi C-18, Meta a annoncé que l'entreprise mettrait sa menace à exécution et bloquerait les contenus des médias canadiens sur sa plateforme.

À la suite de l'adoption d'un projet de loi, un délai de six mois est prévu avant son entrée en vigueur.

Interrogée à propos de son échéancier – une première déclaration indiquait uniquement que Meta bloquerait les contenus –, l'entreprise dirigée par Mark Zuckerberg a précisé que ce processus s'effectuerait sur une période de plusieurs mois.

Dans la foulée de la réaction de Facebook, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, s'est tourné vers Twitter pour affirmer que Facebook sait très bien, qu’à l’heure actuelle, ils n’ont aucune obligation en vertu de la loi. Suite à la sanction royale du projet de loi C-18, le gouvernement s'engagera dans un processus de réglementation et de mise en œuvre .

Que se passera-t-il si Meta va bel et bien de l'avant et bloque les contenus des médias d'information d'ici? On va vivre avec ça , a lancé Pierre-Elliott Levasseur.

Mais le problème, dit-il, est que 30 % des Canadiens consultent des nouvelles via Facebook; ils consultent des médias crédibles, mais ils sont également exposés à des sources douteuses, voire carrément à de fausses nouvelles .

Quand Facebook annonce qu'il n'y aura plus d'informations produites par des journalistes professionnels dans des médias crédibles, ce qu'ils font, c'est ouvrir la porte toute grande aux sources douteuses, et à la désinformation. Pour moi, c'est totalement irresponsable. [...] Ce n'est pas une question de l'impact sur La Presse, c'est un impact sur notre démocratie, une attaque contre notre démocratie , a poursuivi M. Levasseur.

Et selon moi, la seule raison pour laquelle ils font cela, c'est pour éviter une réglementation similaire aux États-Unis, en Europe, ou ailleurs , a-t-il martelé.

Meta prendrait ainsi les Canadiens et les Canadiennes en otage, dans l'espoir d'intimider les gouvernements européens et américain .

Le président de La Presse espère, ultimement, que Meta va négocier de bonne foi; ils l'ont fait en Australie... Je ne pense pas que Meta remet en question la valeur de notre information; je crois que c'est une tactique plus large .

Alain Saulnier fustige depuis des années ceux qu'ils qualifient de « barbares du numérique ». Photo : Radio-Canada / Étienne Côté-Paluck

Un pied de nez à l'État canadien

La décision de Meta ne plaît pas non plus à Alain Saulnier, journaliste et ancien patron de l'information à Radio-Canada.

En entrevue à Midi Info, M. Saulnier a jugé que la menace de bloquer les contenus représente carrément un pied de nez à l'État canadien , quelque chose d' inacceptable .

On indique de cette manière-là qu’on est plus fort que l’État, plus fort que les lois, plus fort que le gouvernement , a encore affirmé M. Saulnier.

Pour ce dernier, la prise de position de Meta ressemble à s'y méprendre à une posture de négociation. Après tout, a-t-il rappelé, le réseau social avait agi de la même façon en Australie, lors de l'adoption d'une loi similaire à C-18. Et par la suite, des négociations avaient eu lieu entre l'entreprise et Canberra.

Si jamais aucun accord n'est conclu avec Ottawa, toutefois, et que Meta bloque bel et bien les contenus des médias canadiens, Alain Saulnier estime que cela aurait un impact énorme sur la démocratie d'ici, tout comme sur la qualité de l'information à laquelle les gens auront accès .

On sait très bien que les moins de 35 ans s’informent principalement par le truchement des réseaux sociaux , a-t-il rappelé. Comment, alors, permettre à cette partie de la population d'obtenir le regard le plus complet sur l'actualité si la principale source d'information bloque les médias professionnels?

Toute cette situation, a encore souligné M. Saulnier, découle du fait que les États, dont le Canada, ont pratiqué une politique du laisser-faire face aux plateformes numériques. Est-il encore possible de faire face à ces géants du numérique qui, de l'avis d'Alain Saulnier, s'opposent à toute réglementation?