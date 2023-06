1 milliard $ pour le logement abordable, recommande le Réseau de logements du N.-B.

Nous demandons à ce que ce milliard de dollars soit distribué au secteur sans but lucratif , précise Mylène Vincent, Chef de développement au Réseau de logements du Nouveau-Brunswick.

Elle explique que les organismes sans but lucratif (OSBL) comme les coopératives de logements sont les mieux placés pour gérer des logements qui resteront abordables au fil des années, indépendamment de l’inflation.

Un logement qu’on chargerait 1000 $ par mois maintenant, dans une quinzaine d’années, n’augmentera pas comme le marché le suggérerait , dit-elle.

Elle précise que les OSBL n’ont pas la capacité de développer ou construire des logements abordables, mais qu'une fois que ces logements sont construits, ces organismes peuvent en faire la gestion.

Leur but ce n’est pas de faire un profit, leur but est d'offrir un logement qui est adéquat et abordable pour la population qu’il desservent.

Le Réseau de logements précise que le secteur du logement communautaire a fait ses preuves en offrant plus de 6600 unités abordables et ajoute qu’il pourrait doubler ce nombre au cours des prochaines années, si des investissements importants sont faits.

Appartements à louer à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 20 octobre 2020. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Cette recommandation fait partie d’un troisième rapport publié par le réseau  (Nouvelle fenêtre) sur les enjeux de la pénurie de logements et s'intitule Logement abordable et adéquat pour tous : Tracer une nouvelle voie avec l'aide du logement communautaire au Nouveau-Brunswick.

Le premier rapport de l’économiste Richard Saillant mettait en lumière la perte de 9000 logements abordables entre 2016 et 2021. Le deuxième rapport de l'économiste David Campbell prévoyait une perte de 10 000 logements d’ici la fin 2023 en raison d’une croissance démographique record.

Contrer la pénurie de main-d'œuvre en construction

La pénurie de logements abordables est aussi caractérisée par le manque d’employés dans les entreprises qui construisent des logements. Selon le regroupement, il faudrait élaborer une stratégie pour attirer des immigrants dans ce secteur, basée sur le recrutement, l’amélioration des compétences et la reconnaissance des diplômes.

Il faut des programmes novateurs pour attirer des travailleurs vers la province et penser créativement par rapport à la construction préfabriquée et voir comment nous pourrions incorporer ça , explique Mylène Vincent, Chef de développement au Réseau de logements du Nouveau-Brunswick.

La ministre responsable du Logement, Jill Green, n’a pas encore dévoilé la stratégie de logement du gouvernement provincial. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les trois rapports sont publiés en marge des consultations publiques sur la crise du logement. Le gouvernement s’affaire à développer une stratégie sur le logement. La ministre responsable du Logement, Jill Green, avait dit qu’elle dévoilerait cette stratégie en juin.

D’après les informations de l’émission La matinale