Un Beauceron restaure la sellerie patrimoniale de son patelin

Serge Goulet installe un crucifix en bois d'olivier provenant de Jérusalem. Un cadeau offert par le père Martin Grenier, un ami d'enfance de Saint-Joseph-de-Beauce. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Laissé à l’abandon, puis acquis par la Municipalité après les inondations du printemps 2019, la Sellerie Garneau était dans un piteux état jusqu’à ce que le promoteur immobilier Serge Goulet en prenne possession.

« Cette bâtisse-là était pour tomber dans un an ou deux maximum. On touchait à la structure et il y avait des poutres qui se désagrégeaient. » — Une citation de Serge Goulet, propriétaire de la sellerie de Saint-Joseph-de-Beauce

Près d’un an plus tard, le résident de Saint-Joseph-de-Beauce qui est derrière les projets des Quartiers DIX30 et Solar à Brossard nous fait une visite guidée de la sellerie, bâtiment patrimonial du village. Le Joselois a mis son expertise de 35 ans en immobilier pour faire bouger les choses rapidement.

Début de la liste Album photo de 6 éléments. Passer la liste? Aller à l'image 0 Le premier étage avant les travaux de restauration. Aller à l'image 1 Le premier étage après les travaux de restauration. Aller à l'image 2 Le rez-de-chaussée avant les travaux de restauration. Aller à l'image 3 Le rez-de-chaussée après les travaux de restauration. Aller à l'image 4 L'extérieur de la vieille sellerie avant la restauration. Aller à l'image 5 L'extérieur de la vieille sellerie après la restauration. 1 / de 6 Le premier étage avant les travaux de restauration. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 6 Le premier étage avant les travaux de restauration. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 2 de 6 Le premier étage après les travaux de restauration. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 3 de 6 Le rez-de-chaussée avant les travaux de restauration. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 4 de 6 Le rez-de-chaussée après les travaux de restauration. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Image 5 de 6 L'extérieur de la vieille sellerie avant la restauration. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Image 6 de 6 L'extérieur de la vieille sellerie après la restauration. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier Fin de la liste Album photo de 6 éléments. Retour au début de la liste?

J’ai fait la même chose que mes parents et mes grands-parents ont faite pour leur ville, ils ont donné à la hauteur de leur moyen et leur capacité , lance-t-il, fier du résultat final.

Autant à l’extérieur — avec la structure, le revêtement et la toiture — qu’à l’intérieur, la transformation est extrême. Tout a été restauré selon les règles de l’art.

Plusieurs vieilles poutres sont toujours en place, renforcées par de nouvelles. Au deuxième étage, on a été capable de garder la totalité des murs, du plafond et du plancher, note-t-il, ajoutant que le bâtiment est isolé et climatisé pour bien vieillir.

Un bâtiment de service avec une cuisine et salle de bain a été construit derrière la sellerie. Sur le côté, une terrasse a été ajoutée. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Architecte, entrepreneur en construction, électricien, plombier, toute l'équipe dont il s’est entouré vient de la municipalité. Ébéniste, Denis Labbé est l’un d’eux. Il a l’habitude de travailler dans les bâtiments patrimoniaux de la plus vieille ville de la Beauce.

« Quand on travaille dans le patrimoine, tout ce qui est sain, on le préserve et ce qui est abîmé on change juste la pièce. » — Une citation de Denis Labbé, ébéniste de Saint-Joseph-de-Beauce

Il a donné un coup de main entre autres pour remplacer certaines planches du revêtement extérieur en plus de faire les ouvertures pour les fenêtres. C’est les poignées d’origine, on a confectionné la fenêtre, c’est refait pareil , explique le Joselois.

Denis Labbé est ébéniste depuis 35 ans. Il a participé à la restauration de la Sellerie Garneau. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Un ensemble patrimonial

L’endroit offre une fenêtre unique sur l’ensemble institutionnel de Saint-Joseph-de-Beauce. Serge Goulet pointe du doigt l’église, le vieux couvent, l’ancien orphelinat, le presbytère, des édifices à quelques mètres de la sellerie. On ne pouvait pas se permettre de perdre cette bâtisse.

Une fierté pour le maire Serge Vachon qui salue l’initiative de Serge Goulet. C’est une super job, ça vient bonifier tout notre noyau patrimonial.

Le deuxième étage offre une fenêtre unique sur l'ensemble institutionnel de la plus vieille ville beauceronne, dont l'église. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Photos à la main Paul-André Bernard, président de la Société du patrimoine des Beaucerons parle de la sellerie qui appartenait anciennement à Georges Garneau, un maréchal-ferrant, comme d’un cas unique dans la région.

Elle a des dimensions tout à fait hors de l’ordinaire, très longue, très peu large, des exemples comme ça dans la province, je pense qu’il faudrait chercher très longtemps , explique-t-il. Elle a résisté à la menace des inondations au fil des époques.

Aller à l'image 0 La Sellerie Garneau, un atelier datant du XIXe siècle. Aller à l'image 1 La Sellerie Garneau a résisté à la menace des inondations au fil des époques. 1 / de 2 La Sellerie Garneau, un atelier datant du XIXe siècle. Photo : Société du patrimoine des Beaucerons, Fonds PR039 Fonds Famille Georges Garneau et Angélina Cliche Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 2 La Sellerie Garneau, un atelier datant du XIXe siècle. Photo : Société du patrimoine des Beaucerons, Fonds PR039 Fonds Famille Georges Garneau et Angélina Cliche

Image 2 de 2 La Sellerie Garneau a résisté à la menace des inondations au fil des époques. Photo : Société du patrimoine des Beaucerons, Collection PR129 Claude Loubier

L’État providence, on n’est plus là

Militant pour la sauvegarde des bâtiments patrimoniaux dans la Beauce, Paul-André Bernard souhaite que l’implication de Serge Goulet incite d’autres personnes à faire de même. C’est dommage, on attend trop souvent après le gouvernement. Des bâtiments qui méritent d’être sauvés, il y en a pas mal partout.

« À Sainte-Marie, il y a quelque chose à faire. À Beauceville, il y a quelque chose à faire [...] et bien lancez-vous! » — Une citation de Paul-André Bernard, président de la Société du patrimoine des Beaucerons

Serge Goulet compte maintenant donner au bâtiment un usage événementiel pour la présentation d’exposition ou d’activité culturelle entre autres. L’usage projeté va protéger l'intégralité architecturale et le design de la bâtisse, je ne voulais pas m’en aller dans un bâtiment commercial avec beaucoup de percement de murs et tout ça.