Réouverture encourageante au camping Le Genévrier

Au camping Le Genévrier, les inondations ont fait beaucoup de ravages. Les campeurs sont malgré tout au rendez-vous.

Plusieurs d'entre eux sont également reconnaissants du travail effectué par les propriétaires pour remettre le site sur pied rapidement.

Les propriétaires ont travaillé d'arrache-pied et ils ont bien réussi leur travail. Aujourd'hui, on peut récupérer notre havre de paix. On est privilégiés, il faut dire , s'est exclamé un habitué de la place rencontré par Radio-Canada.

Alors que les roulottes et les tentes s’apprêtent donc à faire leur retour, seulement 40 à 45 % du site de Baie-Saint-Paul est accessible au public, explique le copropriétaire Bruno Labbé.

Les 19 chalets qui n'ont pas été touchés par l'inondation sont disponibles pour la location et environ 175 terrains de camping sont aussi fonctionnels pour l'été.

Le pont qui traverse un bras de la rivière sur le terrain de camping a été endommagé par les inondations. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Bruno Labbé ne cache pas son immense fierté de voir le camping rouvrir, quelques semaines seulement après avoir été frappé par les crues.

« Si vous m'aviez demandé, il y a un mois et demi, si on serait ici aujourd'hui, je n'aurais pas été en mesure de vous répondre. J'aurais probablement plus dit non que oui. [...] C'est sûr que c'est une fierté, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans les six dernières semaines. » — Une citation de Bruno Labbé, copropriétaire du camping Le Genévrier

Pertes financières majeures

Quelques jours après les inondations, le camping évaluait les dommages subis à près de 12 millions de dollars. Aujourd’hui, Bruno Labbé admet que la facture s’est alourdie d’une centaine de milliers de dollars, en raison des réparations qui ont été nécessaires.

Bruno Labbé, copropriétaire du camping Le Genévrier Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Remettre opérationnel le secteur qui n'a pas été touché, il a fallu refaire l'alimentation électrique, retravailler le réseau de l'eau potable, le réseau d'épuration donc, il y a eu énormément de travail pour en arriver à aujourd'hui , dit-il.

Les pertes financières risquent néanmoins de s’accumuler. Cet été, avec plus de la moitié de la capacité habituelle inaccessible, le camping n’est pas au bout de ses peines.

« C'est clair qu'on va avoir à supporter une perte cette année donc, au-delà des actifs qui ont été perdus et de la reconstruction du Genévrier, ça va être une année difficile et même 2024 va aussi être une année difficile. » — Une citation de Bruno Labbé, copropriétaire du camping Le Genévrier

Aide financière tardive

L’aide financière des gouvernements provincial et fédéral devient alors primordiale pour le camping et ses propriétaires.

Plus d'un mois après les inondations, les dégâts sont encore bien visibles au camping le Genévrier. Photo : Radio-Canada

On a eu des discussions avec le ministère du Tourisme pour avoir une aide financière, au moins pour diminuer le risque financier , avoue M. Labbé.

Une rencontre avec la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui a eu lieu plus tôt cette semaine, donne de l’espoir aux dirigeants du site de pouvoir compter sur un soutien monétaire dans les prochaines semaines.

Elle ne nous a pas fait d'annonce, mais la demande chemine au ministère. Il y a de l'ouverture et ils ont une bonne compréhension de notre réalité.

Une roulotte lourdement endommagée par la rivière qui est sortie de son lit était toujours au camping pour sa réouverture. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

La députée du Bloc québécois dans Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d'Orléans–Charlevoix, Caroline Desbiens, s’indigne de la lenteur du processus pour obtenir des indemnités, cette fois, auprès du gouvernement canadien.

[C’est] un programme qui n’est pas adapté avec des critères normés trop complexes et trop serrés, ce qui fait en sorte que les gens n’ont pas accès rapidement à du soutien , a-t-elle expliqué au micro de Première heure.

Avec les informations de Philippe L’Heureux