La courtepointe de Tony le survivant

Arraché à sa famille à quatre ans, Tony Quedent a survécu à 13 ans de pensionnat autochtone, avant de s’installer à Kitigan Zibi pour y refaire sa vie au début des années 1980.

Quand l’enseignante d’études autochtones et d’arts Kelly Diabo a proposé à son groupe de cinquième secondaire, en début d’année scolaire, de concevoir une courtepointe pour rendre hommage à un survivant de leur communauté, la dizaine d’élèves a tout de suite décidé de la coudre pour Tony .

Tony Quedent admire le cadeau reçu, sous le regard de Kailey-Jo Whiteduck-Wallingford. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

L’homme de 65 ans, qui a d’abord travaillé dans l’industrie forestière en arrivant en Outaouais, conduit leur autobus scolaire depuis maintenant une quinzaine d’années. Il savait qu’il comptait quand même un peu pour ces jeunes, a-t-il avoué, mais pas à ce point.

Quand on m’a demandé d’être présent, je me suis douté que ce n’était pas pour rien, mais je n’aurais pas cru que c’était pour ça , a soutenu Tony Quedent, le regard embué et la courtepointe, repliée, serrée contre son coeur.

Chaque élève a, de son côté, reçu une précieuse plume d’aigle de la part de Tony Quedent, en guise d’affection. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Jeudi, il a lui-même tenu à honorer les finissants en leur remettant individuellement une plume d’aigle, puisque le temps de prendre leur envol est arrivé .

Je n’ai pas participé à ma cérémonie de remise de diplôme, à l’époque , leur a-t-il raconté, des trémolos dans la voix. Je suis fier de vous, de tout ce que vous avez accompli et de tout ce qui vous attend maintenant.

C’est une belle manière de boucler la boucle pour lui, et pour nous, qu’il prenne part à cette cérémonie , a soutenu Kelly Diabo, également émue par le moment.

Audrey Decontie-Carpentier (à gauche) et Songidaye Cote ont finalisé la courtepointe avec leur enseignante, la semaine dernière. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

Les finissants et leurs proches avaient presque tous déjà quitté la salle quand Audrey Decontie-Carpentier est venue demander à l’homme qui l’a conduite à l’école et ramenée à la maison toute sa vie s’il aimait sa courtepointe.

Le large sourire que lui a lancé le chauffeur d’autobus l’a rassurée.

Pendant tout son parcours scolaire, Audrey Decontie-Charpentier a pu compter sur la présence de Tony Quedent au volant de son autobus. Photo : Radio-Canada / Valérie Lessard

C’était spécial, pour moi, d’enfin la lui remettre. Je suis juste contente qu’on ait pu la finir à temps , a raconté l’adolescente, qui a passé plusieurs heures la semaine dernière à terminer l’assemblage de la courtepointe avec sa consoeur Songidaye Cote et leur enseignante Kelly Diabo.

Et que fera Tony Quedent du cadeau reçu?

Je vais la mettre sur mon lit , répond instantanément le sexagénaire. Comme ça, je vais être certain de la voir tous les jours!