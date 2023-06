Une ferme du Lac-Saint-Jean veut faire découvrir l’agriculture aux enfants

Après avoir reçu plusieurs demandes du public pour visiter le site, les propriétaires ont décidé d’ouvrir les portes du domaine. Ils se sont fait connaître en vendant des fruits et légumes dans différentes municipalités près de Saint-André.

Quand on est arrivé à la ferme, les gens nous laissaient des messages à notre kiosque libre-service qu'ils voulaient nous rencontrer. De plus en plus, les gens venaient sur place, donc c'est à partir de là qu'on s'est dit, pourquoi ne pas bâtir un concept agrotouristique? Parce qu'on a vraiment plusieurs bâtiments et on a un beau site à faire rêver , a expliqué la copropriétaire Julie Tremblay en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Des investissements majeurs ont été faits pour aménager le site afin d’offrir une expérience unique aux familles.

On a travaillé fort ces derniers temps. Nous avions engagé deux conseillères, en agrotourisme et en tourisme gourmand, pour nous expliquer le concept et tout ça. On a bâti une école des petits agriculteurs où il y aura des activités ludiques et familiales pour faire bouger les jeunes. On a même un cirque dans lequel les jeunes peuvent nourrir et discuter avec les mini chèvres , a ajouté Mme Tremblay.

Plusieurs animaux se promènent sur le site pendant l'accueil des visiteurs.

Les visiteurs peuvent aussi aller dans le magasin général du site, dans lequel on trouve des produits locaux. Selon les gestionnaires, le domaine attire surtout des familles, mais également des touristes de passage dans la région.