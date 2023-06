Projet de piste cyclable au boulevard Provencher : des consultations menées à Winnipeg

Cette phase du projet étudie plusieurs options d’infrastructure piétonne et cyclable reliant la passerelle de l’Esplanade Riel et le pont Provencher à la rue Archibald, ainsi que des liaisons à la promenade Taché et à la passerelle de la rue Notre-Dame sur la rivière Seine.

Pour le directeur général d’Entreprises Riel, Normand Gousseau, le projet, qui propose d’ajouter des pistes cyclables des deux côtés du boulevard Provencher, serait favorable aux entreprises.

« Ça apporte un autre achalandage. Ça anime la rue. Comme c’est là, il n’y a pas beaucoup d’activités sur le boulevard. » — Une citation de Normand Gousseau, directeur général d’Entreprises Riel

Normand Gousseau se réjouit que la Ville fasse des investissements dans les rues de Saint-Boniface.

On parle du boulevard Provencher présentement, on parle aussi de la rue Marion, où on propose de faire des investissements. C’est super le fun de voir qu’il y a des investissements de la Ville de Winnipeg dans nos quartiers francophones , affirme-t-il.

Selon le directeur général, le fait que le projet prévoit d’éliminer huit places de stationnement à l’est de la rue Des Meurons n’aura aucun impact sur les commerces.

C'est une bonne chose d'ajouter maintenant des pistes cyclables qui apportent [de monde] sur le boulevard. [Les commerces] vont être avantagés par ce par le scénario qu'on voit présentement au niveau de l'achalandage , estime-t-il.

Même si ce projet suscite beaucoup d'enthousiasme, certaines parties prenantes demeurent réticentes, voire défavorables au projet.

La ZAC boul. Provencher Blvd. BIZ, qui regroupe des propriétaires d’entreprises de l'artère commerciale, serait très préoccupée par l’élimination des de places de stationnement, selon le conseiller municipal pour Saint-Boniface, Mathieu Allard.

Le gérant du resto-bar L’Avant-Match sportif, Bryan Saulnier, se dit d'ailleurs pas content du tout . Il croit que la piste cyclable nuira à son entreprise.

Selon Mathieu Allard, beaucoup de commerces ont déjà leur propre stationnement. Il a toutefois fait appel à l'administration publique de la Ville pour voir quels enjeux poserait le projet et quelles solutions d'ingénierie seraient envisageables.

Cette solution verte met-elle en péril la verdure?

Bien qu’il soit favorable au projet, Normand Gousseau soulève toutefois une seconde préoccupation.

[Les arbres sur le boulevard Provencher] n’ont peut-être pas l’ampleur de ceux de Broadway, mais les arbres sont là puis sont là depuis quelques générations. Le danger en ajoutant [la piste cyclable], c'est de réduire [le nombre d’arbres] , s’inquiète-t-il.

Je n'ai pas été réconforté par les messages de la Ville de Winnipeg sur comment les arbres vont être protégés. Ils parlent déjà d'éliminer certains arbres, pas une tonne, je pense. C'est quatre arbres, ce qui n’est pas énorme, mais si on réduit le boulevard, ça pourrait nuire à la santé des racines des arbres , explique-t-il.

Il espère avoir plus de clarté de la part de la Ville sur ce sujet.

Selon Mathieu Allard, les arbres actuellement sur le boulevard Provencher ne sont pas en bonne santé en raison des sels utilisés lors des opérations de déneigement. Pour lui, il s’agit d’une occasion de mieux planter et de protéger les arbres.

Il ajoute que de nouveaux arbres seraient plantés dans le cadre de la réfection du boulevard. Il y a de nouvelles technologies qui sont soit de planter un arbre plus haut, soit qu'on fait l'investissement d'un puits pour l’arbre, qui le protège du sel et, en même temps, l’alimente avec l'eau dont il a besoin.

Prioriser le transport actif sur le boulevard Provencher remet aussi en question l’utilisation de cette voie par les poids lourds. La question sera aussi étudiée dans cette phase de consultation.

Il est possible d’examiner le rapport  (Nouvelle fenêtre) et la conception proposée et de répondre au sondage  (Nouvelle fenêtre) en ligne jusqu’au 6 juillet 2023.

Avec les informations de Jean-François Morin.