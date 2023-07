Une partie de l’autoroute 417 sera fermée du 13 au 17 juillet

Un tronçon de l'autoroute 417, dans le centre d’Ottawa, sera fermé pendant plus de trois jours en juillet pour remplacer le viaduc de l'avenue Bronson. L'avenue est quant à elle fermée sous l'autoroute pendant trois semaines.

Selon le communiqué de presse de l'entreprise Kiewit Dufferin Midtown Partnership, l'autoroute 417 qui fait partie de la route Transcanadienne sera fermée du jeudi 13 juillet, à 20 h jusqu'à 6 h, le lundi 17 juillet. Cependant, l'heure exacte de la fin des travaux peut varier, précise la compagnie.

Les voies en direction de l'est seront fermées de l'avenue Carling à la rue Kent, ce qui signifie que les conducteurs pourront reprendre l'autoroute à la rue Metcalfe.

Les voies en direction de l'ouest seront fermées de la rue Metcalfe à la rue Rochester où il y a une bretelle d'accès à l'autoroute.

La déviation suggérée en direction de l'est passe par l'avenue Carling pour tourner à gauche sur l'avenue Bronson, puis à droite pour continuer le long de l’avenue Imperial, l’avenue Chamberlain et la rue Isabella.

La déviation en direction de l'ouest est plus courte et passe par les rues Catherine et Raymond pour rejoindre la bretelle d'accès à Rochester.

Les automobilistes peuvent toujours aller plus au nord ou au sud si cela convient mieux à leur point de départ ou d'arrivée.

Le viaduc de l'avenue Bronson sera remplacé en juillet. Photo : Capture d'écran/ Google Maps

Fermeture de l'avenue Bronson du 6 au 27 juillet

L'avenue Bronson elle-même sera fermée à la circulation entre les rues Catherine et Imperial du 6 juillet, à 20 h, jusqu'au matin du 27 juillet.

L’entreprise suggère d'emprunter la rue Percy, à l'est, comme déviation pour les piétons et les cyclistes et les rues Booth ou Bank, pour les automobilistes.

Ces travaux font suite à des projets similaires de remplacement de ponts le long de la 417, tels que les passages supérieurs au-dessus des rues Rochester et Booth, l'année dernière. Les viaducs des rues Percy et Preston doivent également être remplacés.