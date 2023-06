Jusqu’à maintenant, les entreprises avaient 72 heures pour enlever les outils de signalisation sur les chantiers sur l’île de Montréal.

Il y a des chantiers où ça va être faisable, mais il y a des chantiers où ça va être impossible , lance d’emblée Jean-François Dionne, président de l’Association des travailleurs en sécurité routière du Québec, en entrevue à l’émission Tout un matin, sur les ondes d’ICI Première.

C’est notamment parce que certains chantiers demandent davantage de signalisation que de simples cônes orange, comme des murets de béton, qui sont plus complexes à déplacer.

Prenez par exemple le Tour de l’Île de Montréal, ça prend une semaine pour l'installer , illustre M. Dionne.

En plus des enjeux inhérents aux chantiers plus complexes, le milieu de la construction fait face à des enjeux circonstanciels, dont la pénurie de main-d’œuvre et les embouteillages qui bloquent régulièrement les rues de Montréal et ralentissent le travail.

« Montréal aurait pu prendre le temps de réfléchir... partir de 72 heures et descendre à 50 heures. » — Une citation de Jean-François Dionne, président de l’Association des travailleurs en sécurité routière du Québec

La Ville a cependant déjà annoncé qu’elle sera à l’écoute de ce qui se passe sur le terrain et qu’elle pourrait être amenée à modifier certains règlements, selon Émilie Thuillier, responsable des infrastructures au comité de la Ville de Montréal.

Le quart de la signalisation est superflue à Montréal

Cette mesure s’inscrit dans la stratégie de la Ville de Montréal, annoncée en mars dernier, pour s’attaquer aux chantiers fantômes et aux signalisations superflues.

Selon une étude de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain publiée en janvier, 94 % des rues du centre-ville ont été partiellement ou totalement entravées à un moment ou à un autre entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022.

En tout, pas moins de 5521 permis d'occupation temporaire du domaine public ont été délivrés par l'arrondissement de Ville-Marie cette année-là. L’étude a également montré que la quasi-totalité de ces demandes avait été approuvée par la Ville, soit 96,4 %.

Un exercice de recensement réalisé en septembre 2022 dans un quadrilatère précis du centre-ville a par ailleurs révélé que 27 % des cônes orange, panneaux et autres signalisations n’avaient aucune raison de se trouver dans la rue.

Des mesures différentes sur les chantiers provinciaux

À noter que cette mesure ne concerne pas les chantiers sur les infrastructures provinciales, comme les autoroutes qui traversent l'île de Montréal, mais seulement ceux qui sont gérés par la Ville.

En avril dernier, la ministre québécoise des Transports Geneviève Guilbault a également présenté différentes mesures pour diminuer les répercussions des chantiers sur le réseau métropolitain.

Notamment, les cônes orange actuels doivent être remplacés ce mois-ci par d'autres modèles plus compacts et mieux adaptés aux milieux restreints et urbains.