Le gouvernement de la N.-É dit oui à une école francophone à Tor Bay

C’est une belle journée , admet Nicole Avery Bell, une Acadienne de la communauté. Honnêtement c'est difficile à croire.

Elle raconte comment ça fait 40 ans que son père, Jude Avery, lutte pour des droits pour cette communauté acadienne.

Il ne rêvait même pas d’avoir une école francophone , dit sa fille émue. J’ai des frissons, j'ai des larmes aux yeux.

Nicole Avery Bell émue le jour de l'annonce d'une école francophone dans sa communauté, le 23 juin 2023. Photo : Gracieuseté de Nicole Avery Bell

« J’ai hâte de voir une renaissance de la langue chez nous! » — Une citation de Nicole Avery Bell, Acadienne de la région de Tor Bay

En 2021, la région acadienne historique de Tor Bay a été reconnue par la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse ( FANE ), c'est à ce moment que la Société acadienne de Torbé est née, mais l’école francophone la plus proche de cette baie se trouve à 82 km.

Tout ça va changer avec l'annonce de la province qui indique que le Conseil scolaire acadien provincial ( CSAP ) appuyé du ministère des Travaux publics, installera des classes modulaires à côté du centre communautaire de Larry’s River.

C'est près de ce centre communautaire que les salles de classe modulaires de l'école francophone de Tor Bay seront installées. Photo : Gracieuseté de Nicole Avery Bell

Le centre donnera aux élèves et aux membres du personnel de l’école un accès à des salles de réunion, une cuisine et un terrain de jeu

Environ 50 élèves ont fait part de leur intérêt de fréquenter cette nouvelle école, qui aura des classes de la prématernelle à la 9e année.

Je tiens à dire aux familles et aux élèves de Tor Bay et des environs que je suis vraiment heureuse de savoir que leur parcours scolaire pourra se faire dans leur communauté , dit la ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Becky Druhan. Cette décision bonifiera les programmes francophones pour cette communauté acadienne historique.

« La communauté acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse est en pleine croissance. » — Une citation de Colton Leblanc, ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie de la N.-É.

Le CSAP à l’intention d’ouvrir cette nouvelle école, qui n’a pas encore de nom, pendant l’année scolaire 2023-2024.

C’est un moment historique pour notre communauté , confie Marcel Cottreau, le président du CSAP . Cette nouvelle école permettra à la culture acadienne et à la langue française de s’épanouir dans cette communauté.

Le directeur général du Conseil scolaire acadien provincial, Michel Collette, lors d'une rencontre sur ce projet d'école avec entre autres, Jennifer Delorey et Nicole Avery Bell, des Acadiennes de la communauté impliquées dans le projet. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Puis le conseil, en consultation avec la communauté, devra développer des plans pour une infrastructure à long terme pour l’école.

Les nouvelles classes modulaires font partie du plan d’investissement quinquennal du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, qui a été publié le 16 juin.

Cette annonce réitère l’engagement de notre gouvernement envers l’éducation francophone tout en assurant la vitalité durable de notre riche culture acadienne et de la langue française , dit le ministre des Affaires acadiennes et de la Francophonie, Colton Leblanc.

Le plan investit près d’un milliard de dollars dans la construction de nouvelles écoles et dans l’amélioration ou l’agrandissement des écoles existantes.