Les élus de Beaurivage veulent que l’usine de Coastal Shell Products déménage ou ferme

Le conseil a pris la position suivante. C'était de déménager ou fermer l’usine , a annoncé vendredi le maire Arnold Vautour.

Environ 150 personnes ont manifesté et fait part de leur mécontentement avant la réunion du conseil municipal mardi soir, où des dizaines de personnes ont tenu à y assister pour faire pression sur les élus dans ce dossier.

Le maire n’avait pas voulu s’engager publiquement en faveur d’une fermeture ou d’un déménagement lors de cette réunion, en évoquant d’éventuelles poursuites judiciaires intentées par Coastal Shell Products. Une réunion à huis clos entre les élus municipaux s’est déroulée après la réunion.

Arnold Vautour, maire de Beaurivage Photo : Radio-Canada / Isabelle Arseneau

Depuis son ouverture en 2017, des résidents se plaignent et affirment être exaspérés par les odeurs qui émanent de cette usine spécialisée dans le séchage de coquilles de fruits de mer, dont le homard, la crevette et le crabe.

Le maire Vautour souligne que la décision a été unanime au sein du conseil. Avec cette position claire, le maire veut montrer au gouvernement qu’il faut absolument trouver une solution.

« On veut leur montrer qu’on est sérieux. » — Une citation de Arnold Vautour, maire de Beaurivage

Le maire espère pouvoir rencontrer les autorités provinciales sous peu pour régler ce problème majeur une fois pour toutes.

Tous les secteurs affectés par les mauvaises odeurs

Le maire affirme comprendre le sentiment d'exaspération des résidents. Les élèves de l’école Soleil Levant en ont assez de ne pas pouvoir aller jouer à l’extérieur lors de leurs récréations, les résidents ne peuvent pas ouvrir les fenêtres de leurs maisons, ou même penser à pouvoir vendre leurs propriétés.

Les odeurs découragent aussi les commerçants qui ont récemment partagé leurs inquiétudes avec le conseil municipal, précise le maire. Même des gens qui disent que si ça continue, ils vont déménager.

On a beaucoup d’emplois ici et les gens ne veulent pas venir à cause de la senteur ici. C’est sûr qu’on manque d'employés pour nos commerçants.

Le développement régional limité

Pour le député de Kent-Nord, Kevin Arseneau, qui représente les résidents de Beaurivage, ce dossier a assez traîné. Les odeurs ont un effet néfaste sur le développement de la municipalité, dit-il.

Kevin Arseneau, député de Kent-Nord (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Il trouve intéressant ce que fait l’entreprise, en termes de recyclage de matières qui autrement se retrouveraient dans les déchets. Mais selon lui, l’endroit où elle se trouve pose définitivement problème, en plein cœur du centre-ville abritant une école, un centre de loisirs et plusieurs résidences.

« C'est clair, net et précis que cette entreprise-là n’est pas située à la bonne place. » — Une citation de Kevin Arseneau, député de Kent-Nord

On a aussi des messages de développeurs qui se font refuser des permis de construire, en pleine crise de logement, qui se font refuser le droit de construire dans ce secteur-là à cause des problèmes de senteur.

Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale n’était pas disponible cette semaine pour commenter le dossier.

D’après les informations de l'émission La matinale