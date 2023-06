L’Assemblée communautaire fransaskoise tire un bilan positif pour l’année 2022-2023

Selon le rapport mis sur pied par le cabinet de comptables professionnels et agréés Bergeron & Co et approuvé par l’ ACF , l’organisme a connu un exercice financier excédentaire pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023.

Il indique que l’organisme fransaskois a pu récolter plus de 3 millions $ en 2023 contre un peu plus de 2 millions $ en 2022.

L’organisme a ainsi enregistré un excédent de 86 648 $ en 2023, contre 21 347 $ en 2022.

Le président de l’ ACF , Denis Simard, se réjouit du dynamisme de l’organisme. Il ajoute toutefois qu'il y a moyen d'en faire plus.

On a eu une belle augmentation cette année, on a eu des fonds additionnels du fédéral. C’est jamais assez. On a toujours la capacité de faire plus, si on a plus. Par contre, on en fait beaucoup , affirme-t-il.

Ces financements proviennent, entre autres, des subventions fédérales et provinciales, des commandites et des partenariats ou encore des revenus de location. Denis Simard se dit optimiste pour l'année en cours.

Ça s’annonce encore une fois d'être une année qui va être record. Le fédéral vient d’annoncer que tous les organismes qui reçoivent du financement de Patrimoine Canada pourraient aller chercher jusqu'à 25 % de plus de financement , ajoute-t-il.

L’accréditation officielle de la Cité universitaire francophone comme faculté au sein de l’Université de Regina, l’augmentation du nombre de résidents permanents francophones admis en Saskatchewan en 2022 et la reprise des activités en présentiel, ont été aussi les points marquants de cette assemblée.

En 2022, il y a eu 175 admissions de résidents permanents francophones en Saskatchewan, un record qui représente le double du nombre d’admissions francophones enregistré en 2020 et 2021.

Aussi, le Canada a annoncé ce mois-ci, l’expansion du programme Mobilité francophone pendant une période de deux ans.

Denis Simard précise que l’ ACF se tiendra au côté du gouvernement provincial afin d'atteindre cet objectif. L’organisme se prépare également à élire ses 15 députés ainsi que sa présidence. La date du vote est fixée au 1er novembre prochain. Déjà, le président sortant se porte candidat pour un 3e mandat.

L' ACF compte prioriser les axes que sont l’inclusion et la fierté, la pérennité et la vitalité, mais aussi le leadership et l'engagement dans son plan stratégique 2021-2030.

Cette 4e assemblée générale annuelle de l’organisme a connu la participation des membres individuels, a rassemblé près d’une cinquantaine de participants.

Avec les informations de Perrine Pinel